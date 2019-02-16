"Не хватит и на зажигалки": Госдума высказалась о поставках украинского газа Европе
Госдума высказалась о планируемых Сергеем Тарутой поставках украинского газа Европе. Депутат Руслан Бальбек посчитал, что такого количества топлива не хватит и на зажигалки.
Как сообщает "Слово и Дело", в Государственной Думе раскритиковали амбиции кандидата в президенты Украины Сергея Таруты присоединить страну к числу газовых держав. До этого другие лидеры государства стремились экспортировать топливо за рубеж, однако на сегодняшний день сами закупают его у иностранных поставщиков. Руслан Бальбек, представляющий Крым в Госдуме, назвал подобные глобальные проекты заведомо провальными, ведь запасов газа в Украине не хватит на зажигалки.
С приближением президентских выборов такие громкие обещания используются политиками для привлечения внимания. По мнению Бальбека, власти в Украине берут на вооружение популизм и смелые заявления как "ноу-хау".
"Голосуйте за меня - заживём, как европейская страна", - приводит пример депутат.
Напомним, что Тарута видит свою стратегию для страны в прекращении быть для ЕС обузой, наращивании добычи газа и его поставке за рубеж. При этом последние данные показывают, что собственного топлива не хватает и на нужды самих украинцев, поэтому опередить в экспорте Россию едва ли удастся.
Как сообщает "Слово и Дело", в Государственной Думе раскритиковали амбиции кандидата в президенты Украины Сергея Таруты присоединить страну к числу газовых держав. До этого другие лидеры государства стремились экспортировать топливо за рубеж, однако на сегодняшний день сами закупают его у иностранных поставщиков. Руслан Бальбек, представляющий Крым в Госдуме, назвал подобные глобальные проекты заведомо провальными, ведь запасов газа в Украине не хватит на зажигалки.
С приближением президентских выборов такие громкие обещания используются политиками для привлечения внимания. По мнению Бальбека, власти в Украине берут на вооружение популизм и смелые заявления как "ноу-хау".
"Голосуйте за меня - заживём, как европейская страна", - приводит пример депутат.
Напомним, что Тарута видит свою стратегию для страны в прекращении быть для ЕС обузой, наращивании добычи газа и его поставке за рубеж. При этом последние данные показывают, что собственного топлива не хватает и на нужды самих украинцев, поэтому опередить в экспорте Россию едва ли удастся.
Политика
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:01