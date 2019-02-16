Эксперты назвали самые популярные пластические операции у российских звезд





Одной из самых популярных пластических процедур у актрис и певиц является блефаропластика — операция на лице и веках. Она не оставляет никаких следов и легко скрывается под косметикой. Период реабилитации составляет от одной до двух недель и через этот промежуток времени на лице не остается морщин и пропадают нависания над веками. Также данный метод позволяет изменить форму разреза глаз. По мнению пластических хирургов, блафаропластику делали Елена Яковлева, Юлия Началова, Виктория Боня и Лолита Милявская.Данная процедура находится на втором месте по популярности. Ее необходимо делать, когда изменения с возрастом не удается скрывать косметическими методами. При круговой подтяжке корректируется овал лица, а также предупреждается опущение мягких тканей. Зачастую данную процедуру применяют совместно с липосакцией подчелюстной области, во время которой убирается «второй подбородок». Особенно часто его можно видеть на камерах. Подтяжку лица в предыдущие годы делали София Ротару, Татьяна Веденеева, Лайма Вайкуле и Лариса Вербицкая.К липосакции прибегают чаще всего артисты в возрасте после 40-45 на фоне гормональных сбоев и когда исправить фигуру при помощи спортзала и диет уже невозможно. Результат данная операция дает уже через пару недель, а реабилитация проходит за короткий промежуток времени. Эксперты говорят, что процедуру делали Алла Пугачева, Роза Сябитова, Ирина Дубцова и другие знаменитости.В молодые годы роль контурной пластики выполняет обычная косметика, которая скрывает недостатки на лице и делает его моложе. Однако во время выступления может произойти все, что угодно и мейк-ап не даст необходимого результата. В таком случае подойдет хирургическое вмешательство. Косметологи отмечают, что некоторые звезды российского шоу-бизнеса по несколько раз меняют свою внешность. Среди разновидностей контурной пластики на первом месте по популярности находится коррекция формы губ. Ее делали Оксана Самойлова, Нюша, Мария Погребняк, Анастасия Решетова. Кроме того, отличаются популярностью лазерные подтяжки лица и тела, которые восстанавливают кожу, но после операции она может стать тоньше.Возраст женщины часто выдает состояние кожи на руках. В таком случае они применяют процедуру липофилинга кистей рук. У человека в возрасте 35-40 лет на тыльной поверхности образуются морщины, которые некрасиво выглядят. Звезды выступают с микрофоном и данная картина сама бросается зрителю в глаза. Да, изъян можно скрыть длинным рукавом, но артисты отказываются выступать в нарядах одного фасона. При липофилинге человеку делают инъекции его собственных жировых клеток. В них содержатся факторы роста, расправляющие морщины, и данная процедура так же популярна, как и косметологические процедуры на лице. Зачастую операцию проводят комплексно с другими омолаживающими мероприятиями. По всей видимости, липофилинг делали Алле Пугачевой, Татьяне Веденеевой, Софии Ротару, Ларисе Вербицкой и другим звездам.Большой бюст — гарантия привлечения внимания к артистке со стороны мужчин. Более того, в некоторых случаях все остальное может отойти на второй план, и именно грудь пятого размера становится залогом успеха и популярности. Вспомнить ту же Памелу Андерсон, при разговоре о которой в голову приходят мысли о ее груди, но никак не о роли в фильмах и сериалах. Во время процедуры увеличения груди вставляются силиконовые импланты, благодаря которым грудь принимает необходимую форму и размер. Отметим, что некоторые на такой шаг идут после беременности, во время которой груди стали некрасивыми. Среди российских селебритис увеличили грудь и сами признавались в этом Дана Борисова, Анастасия Заворотнюк, Ирина Дубцова, Юлия Началова. И это лишь те, которые открыто заявили об операции, а сколько таких, которые скрывают данный факт.Косметологи отмечают, что прежде чем выбирать клинику для проведения пластической операции, необходимо хорошо взвесить все за и против, изучить отзывы и лишь после этого ложиться на операционный стол. Тем более, что и звезды российского шоу-бизнеса становились жертвами неудачных процедур. Так, Екатерина Варнава уменьшила нос и увеличила губы, но это не лишило ее изюминки, пластика Леры Кудрявцевой очень бросается в глаза из-за неестественного вида, а Маше Малиновской даже пришлось судиться с косметологической клиникой из-за того, что ей вставили груди разного размера.