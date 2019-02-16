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Плеер Astell&Kern SP1000M Gold со сдвоенным ЦАП стал официально доступен в России

Плеер SP1000M Gold флагманской линейки A&Ultima от корейского бренда Astell&Kern, который вышел со сдвоенным цифро-аналоговым преобразователем, стал официально доступен на потребительском рынке России. Представители производителя раскрыли пользователям технические характеристики устройства.
Плеер Astell&Kern SP1000M Gold со сдвоенным ЦАП стал официально доступен в России

Новинку, которая по сути является обновленной версией предыдущей модели - SP1000M, оснастили латунным корпусом, имеющим золотое напыление. Разработчики снабдили Astell&Kern SP1000M Gold восемью вычислительными ядрами. Он воспроизводит аудиозаписи в разрешении 32 бита и может поддерживать установку различных поставщиков музыки. Плеер имеет встроенный накопитель объемом 256 гигабайт, на котором можно сохранять все необходимые файлы. Экран новинки в 4,1 дюйм функционирует с разрешением 1280х720. Аккумуляторная батарея устройства – 3300 мАч. Производители уверяют, что работы устройства хватит на 10 часов активного пользования.

Astell&Kern SP1000M Gold получил такие функции как подключение к Wi-Fi и работа через Bluetooth.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:46

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