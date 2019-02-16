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Младшая сестра Ольги Бузовой рассекретила беременность Алены Водонаевой

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева оказалась фактически в той же ситуации, что и несколько лет назад ведущая шоу Ксения Бородина.
Младшая сестра Ольги Бузовой рассекретила беременность Алены Водонаевой

Считанные часы назад младшая родственница новоявленной российской исполнительницы Ольги Бузовой Анна «блеснула» в компании Водонаевой. Выяснилось, что девушка решила проведать свою давнюю подругу, которая не так давно открыла в Москве собственный салон красоты.

Нужно сказать, что выходка Бузовой-младшей удивила многих интернет-пользователей, ведь ни для кого не является секретом, что Алена и Ольга не очень любят друг друга еще со времен участия в одном реалити-шоу. Анна даже разместила у себя на страничке в Instagram серию новых фотографий, на которых она запечатлена в компании Водонаевой.

Вполне вероятно, что Анна даже и не предполагала, что своими новыми снимками может устроить в социальной сети новый скандал, связанный с подозрениями многих фолловеров. Дело в том, что большинство читателей заметили, что внешний вид Водонаевой очень изменился, а если быть точнее, видоизменилась фигура телезнаменитости.
Младшая сестра Ольги Бузовой рассекретила беременность Алены Водонаевой

По мнению пользователей Сети, Бузова-младшая случайно рассекретила интересное положение Алены, что может значить лишь одно – «карма настигла и Водонаеву».

На сегодняшний день в социальных сетях ведет активное обсуждение второй беременности экс-звезды «Дома-2», которую Алена по неизвестной на то причине предпочла скрывать от своих поклонников.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:26

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