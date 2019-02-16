Родные и близкие простились с Сергеем Захаровым в ритуальном зале Николо-Архангельского кладбища





Данная информация передана Ларисой Бутыриной, являющейся директором популярного советского, а также российского исполнителя песен. Траурную церемонию посетили родные и близкие народного артиста. Тело Сергея Захарова планируют кремировать. А вот прах артиста хотят захоронить на территории Зеленогорского кладбища, которое размещается под Санкт-Петербургом. Стоит напомнить, что Захаров ушёл из жизни 14 февраля. На это время ему было уже 69 лет. Согласно предварительному заключению, народный артист ушёл из жизни от сердечной недостаточности.Многочисленные поклонники творчества певца навсегда запомнят Захарова по многим замечательным песням, включая «Три белых коня», «Очи черные», «Вечерний звон». Многие годы данные произведения радовали слух россиян и любителей музыки за рубежом.