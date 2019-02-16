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Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире в знак протеста против Brexit

Сестра Бориса Джонсона сняла одежду в прямом эфире британского канала в знак протеста против выхода Великобритании из Евросоюза. Противница Brexit заявила, что иного способа привлечь внимание к теме не существует.
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире в знак протеста против Brexit

53-летняя журналистка Рейчел Джонсон в эфире Sky News сняла с себя блузку во время обсуждения выхода страны из ЕС. Сестра бывшего министра британского МИДа призналась, что не видит иных способов привлечь внимание к опасности Brexit для страны.

Джонсон последовала примеру своей единомышленницы Виктории Бейтман из университета Кембриджа. Она также явилась на интервью федерального канала раздетой. По словам журналистки, доводы касательно Brexit в Великобритании просто не хотят слушать.

"У меня чувство, будто мы достигли точки насыщения", - отметила Джонсон.

После этого сестра экс-министра сняла с себя блузку, вызвав у соведущих смех и смутив гостей студии. Напомним, что Бейтман несколько раз приходила на дебаты о выходе из ЕС голой и в таком же виде проводила свои выступления. Борис Джонсон, возглавляя МИД в 2016-2018 годах, был одним из сторонников Brexit.



 
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Политика
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:58

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