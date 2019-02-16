В Санкт-Петербурге нашли мертвой 12-летнюю школьницу





Судебные медицинские специалисты уточняют пока причину смерти подростка. Мёртвое тело девочки было обнаружено 15 февраля примерно в 19:30. Её нашли в стенах своей квартиры. На теле подростка не выявили внешние признаки насильственной смерти. Тело девочки направили в морг, где попытаются установить причины её смерти.Имеется информация, что подросток с детства страдал инвалидностью. При этом девочка постоянно болела и не могла встать с постели. Причиной этому стал детский церебральный паралич и приступы эпилепсии. За ней постоянно наблюдал врач-невролог.