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«Это боль и разочарование»: Жена Марата Башарова Елизавета рассказала о браке с актером

Супруга знаменитого российского актера Марата Башарова Елизавета в своем блоге Instagram рассказала о том, что больше не в силах терпеть неподобающее поведение мужа. По всей видимости, она намерена подать на развод.
«Это боль и разочарование»: Жена Марата Башарова Елизавета рассказала о браке с актером

Елизавета Башарова долгое время молчала о том, с чем ей приходится сталкиваться в браке с Маратом Башаровым. Она всегда отрицала, что муж поднимает на нее руку и делала вид, что в семье царит идиллия. Но не так давно в социальной сети Instagram она опубликовала большой пост, где решила признаться в невозможности скрывать правду. Ей не хотелось об этом рассказывать, поскольку здесь нечем гордиться, и повода для радости тоже нет, а лишь разочарование и боль. Она полюбила актера чистой любовью и искренне хотела вылечить его от недуга, даже решившись на рождение ребенка. Однако это не помогло, а его агрессия и пристрастие к алкоголю только подтвердились.

Далее Елизавета Башарова продолжила признание тем, что она не решалась уйти от тирана, ей очень стыдно говорить на эту тему, а скрывать уже смысла нет. Она надеялась, что актер сможет найти в себе силы и измениться ради семьи и собственной карьеры. Несмотря на проблемы, она все же верит, что им удастся сохранить отношения на уровне дружбы. Подписчики практически единогласно поддержали Башарову в данном решении.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:40

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