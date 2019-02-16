В Новороссийске женщина вышла с работы и без вести пропала
В Новороссийске полиция разыскивает 40-летнюю Васьковскую Оксану Сергеевну. Сообщается, что 16.01.2019 года женщина после работы направилась домой, однако по дороге пропала в неизвестном направлении.
Имеются приметы пропавшей женщины. Ее рост - 165 см, средней комплекции, темные глаза, волосы прямые без челки темно-каштанового оттенка. На ней была вязанная шапка бежевого оттенка. Также на женщине находилась удлиненная куртка черного цвета, имеющая капюшон и синие джинсовые брюки.
Всех, кто знает местонахождение местной жительницы, просят сообщить по телефону 112 или в полицию.
Имеются приметы пропавшей женщины. Ее рост - 165 см, средней комплекции, темные глаза, волосы прямые без челки темно-каштанового оттенка. На ней была вязанная шапка бежевого оттенка. Также на женщине находилась удлиненная куртка черного цвета, имеющая капюшон и синие джинсовые брюки.
Всех, кто знает местонахождение местной жительницы, просят сообщить по телефону 112 или в полицию.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:52