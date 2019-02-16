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В Красноярском крае пропал 17-летний студент

На территории Красноярского края в селе Шушенском исчез местный житель. У 17-летнего парня на шее имелась татуировка в виде беса.
В Красноярском крае пропал 17-летний студент

Волонтеры заявили, что парень 12.02.2019 года вышел из общежития Сельхозколледжа, однако назад так и не возвратился. Сейчас его местопребывание является неизвестным. Когда в последний раз видели подростка, на нём была одета однотонная молодёжная шапка черного цвета с помпоном. На парне также была тёмно-синяя куртка, имеющая светлый меховой воротник. Студент вышел из стен общежития в темно-синих однотонных штанах с резинками внизу. На них нашиты большие карманы на заклепках. На ногах у парня были обуты зимние кроссовки белой расцветки, с собой имелся паспорт, некоторое количество денег, а также мобильный телефон.

На шее по правую сторону парень имеет «тату». Речь идёт о рисунке беса. Внизу левого предплечья вытатуирована надпись. Имеются данные, что парень может быть в с. Шарловка на территории Козульского района.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:50

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