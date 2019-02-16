В Воронежской области пропали двое детей
За один день на территории Воронежской области пропали 2 детей. Представители поисково-спасательного специального отряда, под названием «Черноземье», 15.02. 2019 года сообщили касательно пропажи в Воронеже 12-летнего ребенка.
Эти данные выложили в 16:09 на странице специального спасательного отряда. Среди особых примет парня стоит отметить рост, который составляет 160 см. На мальчике были темно-синие молодёжные джинсы, а также коричневая куртка. На ноги школьник обул темно-серые кеды, имеющие белую подошву. Мальчик был в чёрной шапке с синими надписями.
В 21:57 этого же дня группа волонтеров попросила отыскать еще одного подростка. Речь идёт о 14-летнем школьнике из Лисок. После школы он не возвратился домой. У мальчика серые глаза. Он имеет темно-русые волосы. Телосложение парня худощавое, рост составляет 178 см. Выйдя из дома, он был одет в темно-синие брюки, черные кроссовки, имеющие желто-красные полосы.
Эти данные выложили в 16:09 на странице специального спасательного отряда. Среди особых примет парня стоит отметить рост, который составляет 160 см. На мальчике были темно-синие молодёжные джинсы, а также коричневая куртка. На ноги школьник обул темно-серые кеды, имеющие белую подошву. Мальчик был в чёрной шапке с синими надписями.
В 21:57 этого же дня группа волонтеров попросила отыскать еще одного подростка. Речь идёт о 14-летнем школьнике из Лисок. После школы он не возвратился домой. У мальчика серые глаза. Он имеет темно-русые волосы. Телосложение парня худощавое, рост составляет 178 см. Выйдя из дома, он был одет в темно-синие брюки, черные кроссовки, имеющие желто-красные полосы.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:48