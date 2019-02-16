АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали помогающие вывести никотин из организма курильщика продукты
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону продолжает пиарить новое шоу «Такому мама не научит»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Либерж Кпадону пытается повысить рейтинги нового телешоу под названием «Такому мама не научит».
Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону продолжает пиарить новое шоу «Такому мама не научит»

По мнению многочисленных интернет-пользователей, известнейшая мулатка в очередной раз терпит провал.

«Не получилось – не срослось!». По всей видимости, именно этого девиза на протяжении всей своей жизни придерживается многими любимая звезда «Дома-2» Либерж Кпадону.

Достаточно вспомнить громкие заявления Либерж о том, что руководство «Дома-2» пригласило ее стать ведущей «Острова любви». Ведь чуть позже в социальных сетях появились совершенно другие сведения, которые свидетельствовали о том, что администрация отказала Кпадону в должности, а все из-за ее драки с эпатажной участницей реалити-шоу Александрой Черно.

Несколько часов назад стало известно, что Либерж наконец-таки отошла от очередного провала на «Дом-2» и уже начала активно пиарить новое телешоу под названием «Такому мама не научит». Отметим, что создателем этого проекта стал один из бывших специалистов скандально-известной телестройки – Павел Раков.
Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону продолжает пиарить новое шоу «Такому мама не научит»

Известно, что шоу, которое во всю продолжает рекламировать Либерж, на сегодняшний день не очень популярно. Впрочем, Кпадону уже удалось привлечь поучаствовать в нем таких ярких героев реалити-шоу «Дом-2» как Маргарита Овсянникова и Яна Шевцова.

К слову, сейчас мулатка активно продолжает зазывать своих бывших коллег по съемочной площадке посетить новое телешоу, которое, по ее словам, не оставит равнодушным никого.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые доказали подлинность Туринской
Сестра Бориса Джонсона разделась в
Ученый: Физической смерти не существует
«Это боль и разочарование»: Жена Марата
В Санкт-Петербурге нашли мертвой
Эксперты назвали 5 лучших машин для
Ученые выяснили лучшее время для первой
Вдова Дмитрия Хворостовского Флоренс
Эксперты назвали ТОП-3 легендарных
Ученые: Нервные люди вызывают тревогу у
В Новороссийске женщина вышла с работы
В Красноярском крае пропал 17-летний
В Воронежской области пропали двое детей
Айза Анохина по совету Риты Дакоты
В Омске разыскивают 16-летнюю девушку
В Перу археологи нашли гробницу
Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону
Юлия Савичева назвала дочь Анной в
Ученые: Священный город инков
Валерия Ланская показала в Instagram
Компания Xiaomi готовит к выпуску новые
Астрономы заметили столкновение двух
Беременную Сашу Савельеву положили в
Xiaomi ответила на насмешку Honor в
В Ford назвали цены на новую версию
В Омске женщина с двумя сумками пропала
Тата Абрамсон призналась, что ей очень
Настасья Самбурская знакомилась с
В Ростовской области в ДТП с «Нивой» с
В Сети засветилась новая секреная
Просмотреть все новости