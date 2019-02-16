Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону продолжает пиарить новое шоу «Такому мама не научит»





По мнению многочисленных интернет-пользователей, известнейшая мулатка в очередной раз терпит провал.«Не получилось – не срослось!». По всей видимости, именно этого девиза на протяжении всей своей жизни придерживается многими любимая звезда «Дома-2» Либерж Кпадону.Достаточно вспомнить громкие заявления Либерж о том, что руководство «Дома-2» пригласило ее стать ведущей «Острова любви». Ведь чуть позже в социальных сетях появились совершенно другие сведения, которые свидетельствовали о том, что администрация отказала Кпадону в должности, а все из-за ее драки с эпатажной участницей реалити-шоу Александрой Черно.Несколько часов назад стало известно, что Либерж наконец-таки отошла от очередного провала на «Дом-2» и уже начала активно пиарить новое телешоу под названием «Такому мама не научит». Отметим, что создателем этого проекта стал один из бывших специалистов скандально-известной телестройки – Павел Раков.Известно, что шоу, которое во всю продолжает рекламировать Либерж, на сегодняшний день не очень популярно. Впрочем, Кпадону уже удалось привлечь поучаствовать в нем таких ярких героев реалити-шоу «Дом-2» как Маргарита Овсянникова и Яна Шевцова.К слову, сейчас мулатка активно продолжает зазывать своих бывших коллег по съемочной площадке посетить новое телешоу, которое, по ее словам, не оставит равнодушным никого.