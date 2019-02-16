АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали помогающие вывести никотин из организма курильщика продукты
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

В Омске разыскивают 16-летнюю девушку

В Омске сотрудниками полиции разыскивается 16-летняя местная жительница. Родные сообщили, что 15.О2.2019 года в 08:00 девушка вышла из дома, после чего пропала без вести.
В Омске разыскивают 16-летнюю девушку

Приметы девушки: рост — 172 сантиметра, волосы светло-русого оттенка, худощавой комплекции. На ней был голубой свитер с изображением зайца, черная вязаная шапка, матерчатая куртка с капюшоном черного цвета, при этом на ногах черные угги.

Всех, кто видел девушку, просят сообщить в полицию.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:41

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые доказали подлинность Туринской
Сестра Бориса Джонсона разделась в
Ученый: Физической смерти не существует
«Это боль и разочарование»: Жена Марата
В Санкт-Петербурге нашли мертвой
Эксперты назвали 5 лучших машин для
Ученые выяснили лучшее время для первой
Вдова Дмитрия Хворостовского Флоренс
Эксперты назвали ТОП-3 легендарных
Ученые: Нервные люди вызывают тревогу у
В Новороссийске женщина вышла с работы
В Красноярском крае пропал 17-летний
В Воронежской области пропали двое детей
Айза Анохина по совету Риты Дакоты
В Омске разыскивают 16-летнюю девушку
В Перу археологи нашли гробницу
Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону
Юлия Савичева назвала дочь Анной в
Ученые: Священный город инков
Валерия Ланская показала в Instagram
Компания Xiaomi готовит к выпуску новые
Астрономы заметили столкновение двух
Беременную Сашу Савельеву положили в
Xiaomi ответила на насмешку Honor в
В Ford назвали цены на новую версию
В Омске женщина с двумя сумками пропала
Тата Абрамсон призналась, что ей очень
Настасья Самбурская знакомилась с
В Ростовской области в ДТП с «Нивой» с
В Сети засветилась новая секреная
Просмотреть все новости