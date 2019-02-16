В Омске разыскивают 16-летнюю девушку
В Омске сотрудниками полиции разыскивается 16-летняя местная жительница. Родные сообщили, что 15.О2.2019 года в 08:00 девушка вышла из дома, после чего пропала без вести.
Приметы девушки: рост — 172 сантиметра, волосы светло-русого оттенка, худощавой комплекции. На ней был голубой свитер с изображением зайца, черная вязаная шапка, матерчатая куртка с капюшоном черного цвета, при этом на ногах черные угги.
Всех, кто видел девушку, просят сообщить в полицию.
Приметы девушки: рост — 172 сантиметра, волосы светло-русого оттенка, худощавой комплекции. На ней был голубой свитер с изображением зайца, черная вязаная шапка, матерчатая куртка с капюшоном черного цвета, при этом на ногах черные угги.
Всех, кто видел девушку, просят сообщить в полицию.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:41