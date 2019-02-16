В Омске разыскивают 16-летнюю девушку





Приметы девушки: рост — 172 сантиметра, волосы светло-русого оттенка, худощавой комплекции. На ней был голубой свитер с изображением зайца, черная вязаная шапка, матерчатая куртка с капюшоном черного цвета, при этом на ногах черные угги.Всех, кто видел девушку, просят сообщить в полицию.