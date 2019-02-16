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Вдова Дмитрия Хворостовского Флоренс показала снимки с прогулки по городу в стильном образе

Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского поразила поклонников своим внешним видом: красотой и эффектно подобранной одеждой. Соответствующие фотографии Флоренс разместила в своем микроблоге социальной сети Instagram.
Вдова Дмитрия Хворостовского Флоренс показала снимки с прогулки по городу в стильном образе

Вдова Хворостовского поделилась с подписчиками несколькими снимками, сделанными в Милане. Своим фолловерам Флоренс показала прогулку городом. Отправляясь в путешествие, она выбрала ботинки на каблуке, облегающие брюки и красно-черную куртку. Еще одними новыми кадрами на странице женщины стали снимки из театра «Ла Скала». Для культурного времяпрепровождения Флоренс облачилась в платье черного цвета с большим декольте.

Большое количество фолловеров восхитилось внешностью Флоренс. Это они моментально озвучили в комментариях к публикациям. Множество поклонников не перестают говорить о том, что вдова певца всегда выглядит хорошо, ухожено и одевается со вкусом.

Отметим, что женщина не забывает о своем покойном муже. Она постоянно выкладывает его фотоснимки, а также делится с подписчиками мыслями и воспоминаниями об исполнителе.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 15:18

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