Вдова Дмитрия Хворостовского Флоренс показала снимки с прогулки по городу в стильном образе

Вдова Хворостовского поделилась с подписчиками несколькими снимками, сделанными в Милане. Своим фолловерам Флоренс показала прогулку городом. Отправляясь в путешествие, она выбрала ботинки на каблуке, облегающие брюки и красно-черную куртку. Еще одними новыми кадрами на странице женщины стали снимки из театра «Ла Скала». Для культурного времяпрепровождения Флоренс облачилась в платье черного цвета с большим декольте.Большое количество фолловеров восхитилось внешностью Флоренс. Это они моментально озвучили в комментариях к публикациям. Множество поклонников не перестают говорить о том, что вдова певца всегда выглядит хорошо, ухожено и одевается со вкусом.Отметим, что женщина не забывает о своем покойном муже. Она постоянно выкладывает его фотоснимки, а также делится с подписчиками мыслями и воспоминаниями об исполнителе.