Юлия Савичева назвала дочь Анной в честь балерины Павловой и поэтессы Ахматовой

Юлия Савичева в социальной сети Instagram рассказала своим подписчикам, что выбор имени для ребенка дался им с супругом не совсем просто. Ведь врачи долго не могли определиться с полом наследника. Изначально это была девочка, а спустя пару месяцев – мальчик. В этом случае ими было заготовлено имя Даниил. На заключительном скрининге выяснилось, что у пары будет все же дочь, и они вернулись к имени Анна. Однако певица призналась об интуиции, которая подсказывала ей рождение на свет «маленькой принцессы».В конце своего рассказа Юлия Савичева попросила поклонников поделиться своими историями с выбором имени. Многие стали рассказывать о своих детях, а кто-то из подписчиц вспомнил, что также заранее знал, какого пола родится их наследник.