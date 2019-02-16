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Юлия Савичева назвала дочь Анной в честь балерины Павловой и поэтессы Ахматовой

Знаменитая российская певица Юлия Савичева в своем блоге Instagram поделилась с публикой историей о том, что на выбор имени для дочери ее вдохновили две значимые женщины: балерина Анна Павлова и поэтесса Серебряного века Анна Ахматова. Теперь наследница артистки носит имя Анна.
Юлия Савичева назвала дочь Анной в честь балерины Павловой и поэтессы Ахматовой

Юлия Савичева в социальной сети Instagram рассказала своим подписчикам, что выбор имени для ребенка дался им с супругом не совсем просто. Ведь врачи долго не могли определиться с полом наследника. Изначально это была девочка, а спустя пару месяцев – мальчик. В этом случае ими было заготовлено имя Даниил. На заключительном скрининге выяснилось, что у пары будет все же дочь, и они вернулись к имени Анна. Однако певица призналась об интуиции, которая подсказывала ей рождение на свет «маленькой принцессы».


В конце своего рассказа Юлия Савичева попросила поклонников поделиться своими историями с выбором имени. Многие стали рассказывать о своих детях, а кто-то из подписчиц вспомнил, что также заранее знал, какого пола родится их наследник.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:28

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