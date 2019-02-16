Ученые: Священный город инков Мачу-Пикчу оказался под угрозой уничтожения из-за микробов





По мнению Гектора Мориласса, химика из университета страны Басков в Бильбао, внутрь монументов грибки, водоросли и бактерии попадают через микротрещины и другие повреждения. "Вредители" высасывают минералы из гранита, что приводит к разрушению камня, от которого остается лишь труха.Состояние легендарного творения империи инков сильно ухудшилось за последнее 10-летие. Эксперты уверены: истончение Мачу-Пикчу связано именно с воздействием микроорганизмов. Они использовали специальные устройства, чтобы отобрать образцы бактерий. В их числе были найдены цианобактерии, разрушающие гранит. Специалисты надеются найти метод борьбы с ними, чтобы спасти "Священный камень".