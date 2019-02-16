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В Омске женщина с двумя сумками пропала по пути на работу

В Омске разыскивается пропавшая 46-летняя местная жительница. По словам родных, 1.02.2019 года женщина отправилась с утра на работу, куда так и не доехала.
В Омске женщина с двумя сумками пропала по пути на работу

Родственники оставили приметы пропавшей. У нее карие глаза, рост 173 сантиметра, нормально сложенное телосложение. На женщине была серая короткая каракалевая шуба, синие штаны, а также высокие ботинки коричневого цвета.

У жительницы Омска были при себе спортивная и дамская сумка. Тех, кто знает местонахождение женщины, просят сообщить в полицию по телефону 112.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:17

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