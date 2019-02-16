В Омске женщина с двумя сумками пропала по пути на работу
В Омске разыскивается пропавшая 46-летняя местная жительница. По словам родных, 1.02.2019 года женщина отправилась с утра на работу, куда так и не доехала.
Родственники оставили приметы пропавшей. У нее карие глаза, рост 173 сантиметра, нормально сложенное телосложение. На женщине была серая короткая каракалевая шуба, синие штаны, а также высокие ботинки коричневого цвета.
У жительницы Омска были при себе спортивная и дамская сумка. Тех, кто знает местонахождение женщины, просят сообщить в полицию по телефону 112.
Родственники оставили приметы пропавшей. У нее карие глаза, рост 173 сантиметра, нормально сложенное телосложение. На женщине была серая короткая каракалевая шуба, синие штаны, а также высокие ботинки коричневого цвета.
У жительницы Омска были при себе спортивная и дамская сумка. Тех, кто знает местонахождение женщины, просят сообщить в полицию по телефону 112.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:17