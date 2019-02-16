Тата Абрамсон призналась, что ей очень нравиться новая девушка Валерия Блюменкранца
Бывшая супруга Валерия Блюменкранца Тата Абрамсон заявила, что «очарована» Ириной Пинчук.
По мнению молодой мамочки, ее бывший супруг не сможет отыскать себе лучше девушку, чем Ирина.
Не секрет, что многочисленных телезрителей до сих пор очень интересует вопрос, как относиться Абрамсон к тому, что Блюменкранц встречается с Пинчук. Ведь фанаты убеждены, что именно Ирина помешала Валерию и Тате воссоединиться. Впрочем, сама блондинка утверждает, что новая избранница Блюменкранца на самом деле тут ни при чем. Отметим, что у Таты уже появился новый бойфренд, который позвал молодую мамочку в Монако к себе жить.
Несколько часов назад Абрамсон выходила со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором призналась, что недавно общалась с Блюменкранцем и спрашивала у него, правда ли, что он хочет взять в жены Пинчук. По словам Таты, Валерий ответил, что пока не собирается жениться и это очень расстроило ее.
Более того, экс-участница «Дома-2» заявила, что уже несколько раз просила бывшего супруга не обижать Ирину, так как девушка не только молодая и красивая, но и очень хорошая.
К слову, не все зрители телестройки верят в искренность слов Абрамсон. По их мнению, Тата все очень хорошо продумала и хочет доказать Валерию, что лучше нее на самом деле никого нет.
По мнению молодой мамочки, ее бывший супруг не сможет отыскать себе лучше девушку, чем Ирина.
Не секрет, что многочисленных телезрителей до сих пор очень интересует вопрос, как относиться Абрамсон к тому, что Блюменкранц встречается с Пинчук. Ведь фанаты убеждены, что именно Ирина помешала Валерию и Тате воссоединиться. Впрочем, сама блондинка утверждает, что новая избранница Блюменкранца на самом деле тут ни при чем. Отметим, что у Таты уже появился новый бойфренд, который позвал молодую мамочку в Монако к себе жить.
Несколько часов назад Абрамсон выходила со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором призналась, что недавно общалась с Блюменкранцем и спрашивала у него, правда ли, что он хочет взять в жены Пинчук. По словам Таты, Валерий ответил, что пока не собирается жениться и это очень расстроило ее.
«Честно, мне бы хотелось, чтобы они поженились!», - отметила Абрамсон в прямом эфире.
Более того, экс-участница «Дома-2» заявила, что уже несколько раз просила бывшего супруга не обижать Ирину, так как девушка не только молодая и красивая, но и очень хорошая.
К слову, не все зрители телестройки верят в искренность слов Абрамсон. По их мнению, Тата все очень хорошо продумала и хочет доказать Валерию, что лучше нее на самом деле никого нет.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:16