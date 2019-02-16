Тата Абрамсон призналась, что ей очень нравиться новая девушка Валерия Блюменкранца

«Честно, мне бы хотелось, чтобы они поженились!», - отметила Абрамсон в прямом эфире.





По мнению молодой мамочки, ее бывший супруг не сможет отыскать себе лучше девушку, чем Ирина.Не секрет, что многочисленных телезрителей до сих пор очень интересует вопрос, как относиться Абрамсон к тому, что Блюменкранц встречается с Пинчук. Ведь фанаты убеждены, что именно Ирина помешала Валерию и Тате воссоединиться. Впрочем, сама блондинка утверждает, что новая избранница Блюменкранца на самом деле тут ни при чем. Отметим, что у Таты уже появился новый бойфренд, который позвал молодую мамочку в Монако к себе жить.Несколько часов назад Абрамсон выходила со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором призналась, что недавно общалась с Блюменкранцем и спрашивала у него, правда ли, что он хочет взять в жены Пинчук. По словам Таты, Валерий ответил, что пока не собирается жениться и это очень расстроило ее.Более того, экс-участница «Дома-2» заявила, что уже несколько раз просила бывшего супруга не обижать Ирину, так как девушка не только молодая и красивая, но и очень хорошая.К слову, не все зрители телестройки верят в искренность слов Абрамсон. По их мнению, Тата все очень хорошо продумала и хочет доказать Валерию, что лучше нее на самом деле никого нет.