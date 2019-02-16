Валерия Ланская показала в Instagram редкое фото с мужем Станиславом Ивановым

"Не важно, что фокус мягкий и засвечены лбы... Главное - глаза светятся от счастья!" - подписала фотографию Ланская.

"Стас мне говорит, что он себе представлял именно такую жену. Между прочим, брюнетку, но ему из раза в раз встречались блондинки", - рассказывает артистка.

Ланская не любит выставлять личную жизнь напоказ и снимается вместе с супругом крайне редко, однако 14 февраля сделала исключение. Чета поделилась портретным снимком, рассказав о своих чувствах.Артистка признаётся, что с годами их с мужем любовь лишь крепчает. Познакомилась пара в 2015 году незадолго до свадьбы и рождения общего сына Артемия.Ланская не считает, что они с Ивановым поспешили, весь сразу узнали друг в друге свою вторую половинку. Полгода знаменитость работала от режиссёра в соседнем павильоне и часто обедала в кафе с его коллегами по кинематографу. Пара здоровалась друг с другом в коридорах, но тесного знакомства избегала. Наконец, находясь в активном поиске, Ланская обратила внимание на Иванова. Последний же нашёл в новой пассии ту, кого всю жизнь искал.