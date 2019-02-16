В Ростовской области в ДТП с «Нивой» с иномаркой погибли 4 человека





Информация передана представителем пресс-центра регионального ГУ МВД. Данное происшествие произошло около половины первого ночи на автотрассе «Морозовск — Цимлянск. В данном случае 49-летнему водителю Lifan не удалось справиться с управлением транспортного средства. В итоге он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Именно здесь произошло столкновение с «Нивой». В свою очередь, за рулём российского авто был 57-летний мужчина.В ведомстве отмечается, что вследствие аварии погибли оба владельца авто и пассажиры «Нивы». Речь идёт о 56-летней женщине и 60-летнем мужчине. Пассажирку «Нивы» доставили с различными травмами в медицинское учреждение. По факту произошедшего ДТП представители соответствующих органов проводят проверку.