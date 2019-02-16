Астрономы заметили столкновение двух экзопланет
Итальянский астроном Альдо Бономо и его коллеги, работающие в Туринской астрофизической обсерватории, выдвинули гипотезу, согласно которой им удалось заметить столкновение двух экзопланет. Об этом пишет научный журнал Nature Astronomy.
Астрономы наблюдали за похожей на Солнце звездой под названием Kepler-107, которая находится в созвездии Лебедя. У этой звезды есть 4 планеты, но ученые обратили внимание только на две: Kepler-107b и Kepler-107c. Масса обеих значительно отличается, и это при том, что их размер примерно одинаковый. Планета «107b» тяжелее Земли в 3,5 раза, а «107c» - в 9,4 раза. Это наводит астрономов на мысль, что Kepler-107c, скорее всего, перенесла катастрофу, такую как столкновение с «соседкой». Теперь у нее очень высокая плотность, и она представляет собой «голое» ядро, состоящее из железа и других соединений.
Чтобы «увидеть» все своими глазами, авторы исследования смоделировали предполагаемое столкновение и увидели, что такое вполне могло случиться на самом деле. Это может подтверждать теорию, что планета Kepler-107с действительно на 70% состоит из железа. Если эти предположения найдут подтверждение, то ученые станут первыми свидетелями столкновения экзопланет на таком огромном расстоянии от Солнечной системы.
Астрономы наблюдали за похожей на Солнце звездой под названием Kepler-107, которая находится в созвездии Лебедя. У этой звезды есть 4 планеты, но ученые обратили внимание только на две: Kepler-107b и Kepler-107c. Масса обеих значительно отличается, и это при том, что их размер примерно одинаковый. Планета «107b» тяжелее Земли в 3,5 раза, а «107c» - в 9,4 раза. Это наводит астрономов на мысль, что Kepler-107c, скорее всего, перенесла катастрофу, такую как столкновение с «соседкой». Теперь у нее очень высокая плотность, и она представляет собой «голое» ядро, состоящее из железа и других соединений.
Чтобы «увидеть» все своими глазами, авторы исследования смоделировали предполагаемое столкновение и увидели, что такое вполне могло случиться на самом деле. Это может подтверждать теорию, что планета Kepler-107с действительно на 70% состоит из железа. Если эти предположения найдут подтверждение, то ученые станут первыми свидетелями столкновения экзопланет на таком огромном расстоянии от Солнечной системы.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:46