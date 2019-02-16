Астрономы заметили столкновение двух экзопланет





Астрономы наблюдали за похожей на Солнце звездой под названием Kepler-107, которая находится в созвездии Лебедя. У этой звезды есть 4 планеты, но ученые обратили внимание только на две: Kepler-107b и Kepler-107c. Масса обеих значительно отличается, и это при том, что их размер примерно одинаковый. Планета «107b» тяжелее Земли в 3,5 раза, а «107c» - в 9,4 раза. Это наводит астрономов на мысль, что Kepler-107c, скорее всего, перенесла катастрофу, такую как столкновение с «соседкой». Теперь у нее очень высокая плотность, и она представляет собой «голое» ядро, состоящее из железа и других соединений.Чтобы «увидеть» все своими глазами, авторы исследования смоделировали предполагаемое столкновение и увидели, что такое вполне могло случиться на самом деле. Это может подтверждать теорию, что планета Kepler-107с действительно на 70% состоит из железа. Если эти предположения найдут подтверждение, то ученые станут первыми свидетелями столкновения экзопланет на таком огромном расстоянии от Солнечной системы.