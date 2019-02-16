Xiaomi ответила на насмешку Honor в адрес «боевого ангела» Xiaomi Mi 9
Как известно, накануне сотрудники бренда Honor в публичном заявлении отметили, что V20 стоит считать реальным технологическим лидером. Кроме того, по их мнению, девайс не носит никаких забавных названий, как у «боевого ангела», коим прозвали Xiaomi Mi 9.
Разъясняя собственную позицию, в Honor сообщили, что смартфон V20 обладает множеством современных технологий, которые ранее не были использованы в индустрии. К примеру, речь шла о времяпролетной камере ToF. В Xiaomi решили не задерживаться с ответом, отметив, что классическая камера с несколькими модулями обладает теми же функциями, что и ToF.
По словам главы Redmi (самостоятельного подразделения Xiaomi) Лю Вейбинга, технология ToF – лишь обычный трюк, использующийся для обмана потенциальных покупателей и являющийся нечестной попыткой заставить тратить их собственные средства.
Разъясняя собственную позицию, в Honor сообщили, что смартфон V20 обладает множеством современных технологий, которые ранее не были использованы в индустрии. К примеру, речь шла о времяпролетной камере ToF. В Xiaomi решили не задерживаться с ответом, отметив, что классическая камера с несколькими модулями обладает теми же функциями, что и ToF.
По словам главы Redmi (самостоятельного подразделения Xiaomi) Лю Вейбинга, технология ToF – лишь обычный трюк, использующийся для обмана потенциальных покупателей и являющийся нечестной попыткой заставить тратить их собственные средства.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 13:30