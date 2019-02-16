Илья Яббаров опубликовал в Instagram трогательное фото с новорожденным сыном

«Яббаров, может ты хоть ради этого маленького чуда постараешься измениться.. Мы очень на это надеемся!», - отметил один из подписчиков Ильи.

Многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» до сих пор хорошо помнят слова Яббарова о том, что он не намерен присутствовать на выписке Рапунцель-младшей из роддома. Впрочем, Илья все-таки прилетел в Москву, чтобы встретить молодую мамочку с новорожденным сыном.Как стало известно, теперь Яббаров довольно много времени проводит в квартире Савкиной. Каждый день Илья не просто навещает сына, но и в очередной раз пробует себя в роли молодого отца.Судя по снимку, который появился в личном микроблоге участника «Дома-2» несколько часов назад, ему удается отлично справляться со своей должностью. На фотографии Яббаров держит на руках новорожденного малыша. Под публикацией Илья решил отметить, что только на его руках мальчик не плачет.Нужно сказать, что свежий кадр новоиспеченного отца очень понравился интернет-пользователям. За считанные часы он набрал больше 80 тысяч лайков и огромнейшее количество комментариев.Один за другим читатели принялись буквально засыпать Яббарова приятными словами, а некоторые в очередной раз поспешили подтолкнуть мужчину воссоединиться с Рапунцель-младшей.