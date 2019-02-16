Беременную Сашу Савельеву положили в клинику на сохранение

Певица Саша Савельева в скором времени подарит своему супругу актеру Кириллу Сафонову первенца. У возлюбленного вокалистки уже есть 12-летняя дочка Анастасия, рожденная от предыдущих отношений актера. По началу Савельевой было сложно найти общий язык с падчерицей, однако сейчас между ними хорошие отношения. Будущая мама перестала посещать шумные вечеринки и светские рауты. Саше Савельевой более по душе находиться дома возле любимого супруга.Стоит напомнить, что Савельева и Сафонов поженились в 2010 году. Невзирая на 10-летнюю разницу в возрасте, паре удалось сохранить нежные и гармоничные отношения.