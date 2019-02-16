Настасья Самбурская знакомилась с мужчинами, чтобы не умереть с голода





После театрального института будущей знаменитости приходилось работать администратором в одном из казино, а вся зарплата (около 25 000 рублей) уходила на оплату коммунальных услуг и съем квартиры. Финансов практически не оставалось на пропитание.Настасья Самбурская нашла выход из ситуации: она решила зарегистрироваться на сайте знакомств, а затем заинтересованные эффектной внешностью мужчины сразу приглашали ее на свидание в кафе. Артистка призналась: "Одно свидание - одно поесть. Ну а как? Жить как-то надо было". По словам знаменитости, отношения дальше ужина не заходили.Звезда фильмов "Держи удар, детка", "Женщины против мужчин" и одна из главных героинь молодежного сериала "Универ" также объяснила, почему не поддерживает связь со своими родителями. Ей гораздо ближе и роднее чужие, посторонние люди, а с семьей у нее нет ничего общего: "Я отпустила их... Я не хочу их любить".По словам актрисы, они не дарили ей свою любовь и заботу, поэтому она платит им тем же. "Это последние люди на планете, которым я позвоню", - говорит 31-летняя Самбурская о родителях, и признается, что никогда не пыталась стать для них любимой дочерью.