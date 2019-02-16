АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали помогающие вывести никотин из организма курильщика продукты
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

Настасья Самбурская знакомилась с мужчинами, чтобы не умереть с голода

Актриса российского театра и кино Настасья Самбурская стала гостьей YouTube-шоу Ирины Шихман "А поговорить?". Звезда "Универа" рассказала о своем детстве, карьере и непростых временах, когда ей приходилось знакомиться с мужчинами и ходить на свидания, чтобы не умереть с голода.
Настасья Самбурская знакомилась с мужчинами, чтобы не умереть с голода

После театрального института будущей знаменитости приходилось работать администратором в одном из казино, а вся зарплата (около 25 000 рублей) уходила на оплату коммунальных услуг и съем квартиры. Финансов практически не оставалось на пропитание.

Настасья Самбурская нашла выход из ситуации: она решила зарегистрироваться на сайте знакомств, а затем заинтересованные эффектной внешностью мужчины сразу приглашали ее на свидание в кафе. Артистка призналась: "Одно свидание - одно поесть. Ну а как? Жить как-то надо было". По словам знаменитости, отношения дальше ужина не заходили.

Звезда фильмов "Держи удар, детка", "Женщины против мужчин" и одна из главных героинь молодежного сериала "Универ" также объяснила, почему не поддерживает связь со своими родителями. Ей гораздо ближе и роднее чужие, посторонние люди, а с семьей у нее нет ничего общего: "Я отпустила их... Я не хочу их любить".
Настасья Самбурская знакомилась с мужчинами, чтобы не умереть с голода

По словам актрисы, они не дарили ей свою любовь и заботу, поэтому она платит им тем же. "Это последние люди на планете, которым я позвоню", - говорит 31-летняя Самбурская о родителях, и признается, что никогда не пыталась стать для них любимой дочерью.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Омске разыскивают 16-летнюю девушку
В Перу археологи нашли гробницу
Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону
Юлия Савичева назвала дочь Анной в
Ученые: Священный город инков
Валерия Ланская показала в Instagram
Компания Xiaomi готовит к выпуску новые
Астрономы заметили столкновение двух
Беременную Сашу Савельеву положили в
Xiaomi ответила на насмешку Honor в
В Ford назвали цены на новую версию
В Омске женщина с двумя сумками пропала
Тата Абрамсон призналась, что ей очень
Настасья Самбурская знакомилась с
В Ростовской области в ДТП с «Нивой» с
В Сети засветилась новая секреная
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 может
Илья Яббаров опубликовал в Instagram
Анастасия Волочкова сделала шпагат на
Влад Топалов потерял голос из-за
Новый Hyundai Sonata получит дизайн
Блогер провёл телефону Nokia 1 жёсткий
«Пошёл вон»: Валерий Меладзе
Пётр Порошенко призвал ЕС поддержать
Шведские археологи рассказали о своей
Медики назвали помогающие вывести
Российский УАЗ «Хантер» в условиях
Украинский депутат Сергей Тарута: Киев
Звезда «Дома-2» Виктория Боня 10 лет
Минтруд России предложил увеличить
Просмотреть все новости