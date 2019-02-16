Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 может оказаться дешевле ожидаемого
В Сеть попала информация, которая рассказывает о возможных ценах на флагманский смартфон модели Mi 9 от китайской компании Xiaomi. Согласно данным, стоимость новинки может оказаться значительно ниже заявленной ранее.
Недавно во Всемирной паутине были опубликованы предполагаемые цены на новую линейку мобильных телефонов Xiaomi. Эксперты уверены, что для потребителя младшая модель будет стоить около 515 долларов, а флагманский Xiaomi Mi 9 Explorer Edition обойдется не менее, чем в 885 долларов. Данная информация вызвала моментальную реакцию пользователей. Они заявили, что расстроены такими высокими ценами и надеялись: новинка не будет значительно отличаться по стоимости от своего предшественника, цена которого начиналась от 400 долларов.
После этой информации, в микроблоге социальной сети Twitter пресс-секретаря компании Донована Сунга юзеры обнаружили неофициальный рендер розничной коробки мобильного телефона. По появившейся информации некоторые эксперты сделали выводы, что за модель, имеющую оперативную память на 6 Гб плюс накопитель на 64 Гб, желающим придется отдать 369 долларов, устройство с ОП 8 Гб и накопителем 128 Гб обойдется в сумму 428 долларов, а ценник флагмана остановится на цифре 516 долларов.
Отметим, что подобная информация сразу подверглась сомнению со стороны большей части пользователей Сети, которые приняли участие в дискуссии. Официальный анонс линейки смартфонов Xiaomi Mi 9 состоится на следующей неделе – 20 февраля.
Недавно во Всемирной паутине были опубликованы предполагаемые цены на новую линейку мобильных телефонов Xiaomi. Эксперты уверены, что для потребителя младшая модель будет стоить около 515 долларов, а флагманский Xiaomi Mi 9 Explorer Edition обойдется не менее, чем в 885 долларов. Данная информация вызвала моментальную реакцию пользователей. Они заявили, что расстроены такими высокими ценами и надеялись: новинка не будет значительно отличаться по стоимости от своего предшественника, цена которого начиналась от 400 долларов.
После этой информации, в микроблоге социальной сети Twitter пресс-секретаря компании Донована Сунга юзеры обнаружили неофициальный рендер розничной коробки мобильного телефона. По появившейся информации некоторые эксперты сделали выводы, что за модель, имеющую оперативную память на 6 Гб плюс накопитель на 64 Гб, желающим придется отдать 369 долларов, устройство с ОП 8 Гб и накопителем 128 Гб обойдется в сумму 428 долларов, а ценник флагмана остановится на цифре 516 долларов.
Отметим, что подобная информация сразу подверглась сомнению со стороны большей части пользователей Сети, которые приняли участие в дискуссии. Официальный анонс линейки смартфонов Xiaomi Mi 9 состоится на следующей неделе – 20 февраля.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:00