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Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 может оказаться дешевле ожидаемого

В Сеть попала информация, которая рассказывает о возможных ценах на флагманский смартфон модели Mi 9 от китайской компании Xiaomi. Согласно данным, стоимость новинки может оказаться значительно ниже заявленной ранее.
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 может оказаться дешевле ожидаемого

Недавно во Всемирной паутине были опубликованы предполагаемые цены на новую линейку мобильных телефонов Xiaomi. Эксперты уверены, что для потребителя младшая модель будет стоить около 515 долларов, а флагманский Xiaomi Mi 9 Explorer Edition обойдется не менее, чем в 885 долларов. Данная информация вызвала моментальную реакцию пользователей. Они заявили, что расстроены такими высокими ценами и надеялись: новинка не будет значительно отличаться по стоимости от своего предшественника, цена которого начиналась от 400 долларов.

После этой информации, в микроблоге социальной сети Twitter пресс-секретаря компании Донована Сунга юзеры обнаружили неофициальный рендер розничной коробки мобильного телефона. По появившейся информации некоторые эксперты сделали выводы, что за модель, имеющую оперативную память на 6 Гб плюс накопитель на 64 Гб, желающим придется отдать 369 долларов, устройство с ОП 8 Гб и накопителем 128 Гб обойдется в сумму 428 долларов, а ценник флагмана остановится на цифре 516 долларов.

Отметим, что подобная информация сразу подверглась сомнению со стороны большей части пользователей Сети, которые приняли участие в дискуссии. Официальный анонс линейки смартфонов Xiaomi Mi 9 состоится на следующей неделе – 20 февраля.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:00

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