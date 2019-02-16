В Сети засветилась новая секреная версия LADA во время съёмок программы «Чудо-техника»





Журналистами осуществлялась съёмка работы инженеров в цехах, а также транспортных средств, которые перемещаются по автозаводу на конвейере. В числе прочих авто была замечена неизвестная версия. На видео можно увидеть кузов этого автомобиля. Во время монтажа видеоролика новинка была специально «размыта».По мнению экспертов, речь в данном случае идёт о минивэне LADA Van. Его должны выпустить в текущем, либо следующем году. В свою очередь представители АвтоВАЗа не стали комментировать данную информацию.