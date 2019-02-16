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В Сети засветилась новая секреная версия LADA во время съёмок программы «Чудо-техника»

В Сети выложили видео, на котором засветилась засекреченная новая версия LADA. Транспортное средство запечатлели в ходе съёмок программы «Чудо-техника», которую транслировали на НТВ.
В Сети засветилась новая секреная версия LADA во время съёмок программы «Чудо-техника»

Журналистами осуществлялась съёмка работы инженеров в цехах, а также транспортных средств, которые перемещаются по автозаводу на конвейере. В числе прочих авто была замечена неизвестная версия. На видео можно увидеть кузов этого автомобиля. Во время монтажа видеоролика новинка была специально «размыта».

По мнению экспертов, речь в данном случае идёт о минивэне LADA Van. Его должны выпустить в текущем, либо следующем году. В свою очередь представители АвтоВАЗа не стали комментировать данную информацию.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:07

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