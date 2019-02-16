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Пётр Порошенко призвал ЕС поддержать «азовский пакет» санкций против России

На официальном сайте Петра Порошенко опубликована статья, где сказано, что украинский лидер, на переговорах по Brexit, обратился к представителю ЕС Мишелю Барнье с просьбой оказать поддержку в введении нового «азовского пакета» санкций против России. Его собеседник ответил, что готов оказать таковую.
Пётр Порошенко призвал ЕС поддержать «азовский пакет» санкций против России

Также в сообщении говорится о готовности президента Украины Петра Порошенко к сотрудничеству с Европейским союзом на «взаимовыгодных условиях», и при этом закреплении в Конституции членства его государства в ЕС и НАТО, назвав его «историческим событием для Европы». Также Порошенко заявил, что Россия проявляет агрессию, держа под арестом моряков, устроивших провокацию в Керченском проливе. Он уверен, что необходимо ввести более ограничительные меры.

В свою очередь Мишель Барнье ответил, что ЕС «готов поддержать Украину» в этом вопросе. Ранее сообщалось, что Ирина Геращенко (вице-спикер ВР) заявила, что Украина ждет от европейских друзей поддержки касательно установления Украиной «азовских санкций» против Российской Федерации.



 
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Политика
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:30

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