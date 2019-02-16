Шведские археологи рассказали о своей версии гибели группы Дятлова
Шведские туристы в интервью местным СМИ рассказали о походе на гору Холатчахль, в одном из районов которой почти 60 лет назад в полном составе погибла группа Дятлова.
По словам Ричарда Хольмгрена, поскольку он является археологом, ему было интересно посетить это место, чтобы найти разгадки об одной из самых известных трагедий 20-го века. Согласно официальной версии советских правоохранителей, тургруппа Дятлова погибла зимой 1959 года из-за «непреодолимой стихийной силы».
Шведы отметили, что советские студенты погибли вследствие резкого снижения температуры или очень сильной бури. Впрочем, коллега Хольмгрена решил согласиться с одной из конспирологических версий, согласно которой, гибель советских туристов связана с военными.
Стоит отметить, что совсем недавно прокуратура Свердловской области объявила о возобновлении расследования загадочного дела. Следователи на данный момент придерживаются версии о стихийном бедствии, отвергая различные конспирологические версии.
По словам Ричарда Хольмгрена, поскольку он является археологом, ему было интересно посетить это место, чтобы найти разгадки об одной из самых известных трагедий 20-го века. Согласно официальной версии советских правоохранителей, тургруппа Дятлова погибла зимой 1959 года из-за «непреодолимой стихийной силы».
Шведы отметили, что советские студенты погибли вследствие резкого снижения температуры или очень сильной бури. Впрочем, коллега Хольмгрена решил согласиться с одной из конспирологических версий, согласно которой, гибель советских туристов связана с военными.
Стоит отметить, что совсем недавно прокуратура Свердловской области объявила о возобновлении расследования загадочного дела. Следователи на данный момент придерживаются версии о стихийном бедствии, отвергая различные конспирологические версии.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 12:26