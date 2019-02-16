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В Ford назвали цены на новую версию Ford Explorer 2020

Представители автокомпании Ford назвали цены на новую версию Ford Explorer 2020. Авто, имеющее максимальную комплектацию, расценивается в $60 000.
В Ford назвали цены на новую версию Ford Explorer 2020

Базовая версия авто стоит $33 860. Авто среднего класса XLT расценивается в $37 700. Это на $2 275 больше в сравнении с прошлым годом. Вариация Limited расценивается в $49 225. Данное транспортное средство по-прежнему оснащается 2,3-литровым мотором с турбонаддувом. Гибридная версия доступна только на Limited. Другая трансмиссия стоит $3 555. Из этого следует, что базовая цена вариации Explorer Hybrid достигает $52 780. Покупателям, заинтересованным в ST, придётся заплатить $55 835 за мощную трёхлитровую силовую установку с двумя турбинами. Это больше базовой цены на новую версию Lincoln Aviator за $52 195. Транспортное средство оснастят мотором на 400 лошадиных сил. Самая модная и оснащённая версия Explorer Platinum стоит $59 345.

Ford в рамках рестайлинга полностью переработал Explorer непосредственно в новой платформе, а также с заднеприводной системой. Интерьер полностью обновили. Вследствие этого в салоне машины появилось больше места.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:22

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