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Блогер провёл телефону Nokia 1 жёсткий тест на прочность

Блогер Зак Нильсон провёл бюджетному телефону Nokia 1 жёсткий тест на прочность. Устройство нагревали зажигалкой, резали лезвием и канцелярским ножом.
Блогер провёл телефону Nokia 1 жёсткий тест на прочность

Зак Нильсон, на которого подписаны более 3 млн пользователей, показал на YouTube тест на прочность телефона Nokia 1. На сегодняшний день у финского производителя модель является самой дешёвой. Стекло экрана является закалённым, поэтому поцарапать блогеру его не удалось, как и фронтальную камеру. Впрочем, от канцелярского ножа на основной камере с поликарбонатным покрытием остались царапины.

Кнопки включения и громкости на Nokia 1 Нильсон без труда срезал лезвием. От рельефного логотипа бренда из тонкой фольги было так же легко избавиться. После этого блогер пытался прожечь экран зажигалкой, над которой держал устройство 22 секунды. Дисплей остался в целости, и его матрица вернулась к нормальному состоянию.

Нильсон попробовал сгибать тачскрин, но не оставил ни одной трещины. Корпус Nokia 1 также остался в первозданном виде после жёстких манипуляций. В итоге от техноблогера телефон получил хорошую оценку прочности.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:40

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