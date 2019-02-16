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Российский УАЗ «Хантер» в условиях показал себя не хуже японских версий

Российский УАЗ «Хантер» в рамках заснеженного бездорожья показал себя, а также свои возможности против внедорожников японского производства. Соответствующее видео было выложено в Сети.
Российский УАЗ «Хантер» в условиях показал себя не хуже японских версий

Автолюбители, которые устроили поход в условиях заснеженного бездорожья, использовали следующие авто: УАЗ «Хантер», Hyundai Terracan, Nissan Patrol, Ford Bronco, Toyota Land Cruiser 105. Из данного заезда можно сделать вывод, что российский внедорожник нельзя во всём считать хуже японских версий. В ряде моментов отечественное авто даже лучше своих зарубежных аналогов. К примеру, заснеженную грязевую лужу, имеющую глубину до полуметра, УАЗ «Хантер» практически «не заметил». Другим транспортным средствам пришлось потрудиться, чтобы преодолеть данную преграду.

А вот высокий плотный снег российский внедорожник не смог преодолеть. В данном случае авто не хватало размера, а также высоты колес. По словам автолюбителей, российская модель смогла на практике показать свои способности, она заслуживает внимания любителей экстремальной езды.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:18

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