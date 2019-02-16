Российский УАЗ «Хантер» в условиях показал себя не хуже японских версий





Автолюбители, которые устроили поход в условиях заснеженного бездорожья, использовали следующие авто: УАЗ «Хантер», Hyundai Terracan, Nissan Patrol, Ford Bronco, Toyota Land Cruiser 105. Из данного заезда можно сделать вывод, что российский внедорожник нельзя во всём считать хуже японских версий. В ряде моментов отечественное авто даже лучше своих зарубежных аналогов. К примеру, заснеженную грязевую лужу, имеющую глубину до полуметра, УАЗ «Хантер» практически «не заметил». Другим транспортным средствам пришлось потрудиться, чтобы преодолеть данную преграду.А вот высокий плотный снег российский внедорожник не смог преодолеть. В данном случае авто не хватало размера, а также высоты колес. По словам автолюбителей, российская модель смогла на практике показать свои способности, она заслуживает внимания любителей экстремальной езды.