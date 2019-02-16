Звезда «Дома-2» Виктория Боня 10 лет винила себя в смерти годовалого брата
Экс-участница телестройки «Дом-2» Виктория Боня рассказала о смерти младшего брата.
По словам Виктории, на протяжении десяти лет в случившемся она винила только себя.
Не секрет, что Боня является активным пользователем социальных сетей. Ежедневно телезнаменитость спешит порадовать своих поклонников огромным количеством новых Stories, снимков и видеозаписей, в некоторых из которых демонстрирует свою частную жизнь.
Несколько часов назад Виктория вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором рассказала тяжелую для себя историю, произошедшую с ней в 12 лет. Как оказалось, Боня весьма продолжительный период времени винит себя в том, что погиб ее младший брат.
Выяснилось, что мальчик только-только учился ходить и попросил сестру пойти с ним на улицу погулять, однако она отказала ему. По словам Виктории, их квартира находилась на шестом этаже и она просто не в состоянии была спустить коляску, так как та была очень тяжелой.
Тогда Боня отнесла братика маме, которая в тот момент как раз спала. Будущая телезнаменитость даже подумать не могла, что мальчик сможет встать и выйти на балкон, откуда он и упал.
К слову, брат Бони сразу не умер и несколько минут еще дышал. Не стало малыша, когда врачи скорой помощи прибыли на место происшествия.
По словам Виктории, на протяжении десяти лет в случившемся она винила только себя.
Не секрет, что Боня является активным пользователем социальных сетей. Ежедневно телезнаменитость спешит порадовать своих поклонников огромным количеством новых Stories, снимков и видеозаписей, в некоторых из которых демонстрирует свою частную жизнь.
Несколько часов назад Виктория вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором рассказала тяжелую для себя историю, произошедшую с ней в 12 лет. Как оказалось, Боня весьма продолжительный период времени винит себя в том, что погиб ее младший брат.
Выяснилось, что мальчик только-только учился ходить и попросил сестру пойти с ним на улицу погулять, однако она отказала ему. По словам Виктории, их квартира находилась на шестом этаже и она просто не в состоянии была спустить коляску, так как та была очень тяжелой.
Тогда Боня отнесла братика маме, которая в тот момент как раз спала. Будущая телезнаменитость даже подумать не могла, что мальчик сможет встать и выйти на балкон, откуда он и упал.
«Это был самый страшный день в моей жизни!», - со слезами на глазах призналась Виктория фанатам.
К слову, брат Бони сразу не умер и несколько минут еще дышал. Не стало малыша, когда врачи скорой помощи прибыли на место происшествия.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:03