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Звезда «Дома-2» Виктория Боня 10 лет винила себя в смерти годовалого брата

Экс-участница телестройки «Дом-2» Виктория Боня рассказала о смерти младшего брата.
Звезда «Дома-2» Виктория Боня 10 лет винила себя в смерти годовалого брата

По словам Виктории, на протяжении десяти лет в случившемся она винила только себя.
Не секрет, что Боня является активным пользователем социальных сетей. Ежедневно телезнаменитость спешит порадовать своих поклонников огромным количеством новых Stories, снимков и видеозаписей, в некоторых из которых демонстрирует свою частную жизнь.

Несколько часов назад Виктория вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором рассказала тяжелую для себя историю, произошедшую с ней в 12 лет. Как оказалось, Боня весьма продолжительный период времени винит себя в том, что погиб ее младший брат.

Выяснилось, что мальчик только-только учился ходить и попросил сестру пойти с ним на улицу погулять, однако она отказала ему. По словам Виктории, их квартира находилась на шестом этаже и она просто не в состоянии была спустить коляску, так как та была очень тяжелой.
Звезда «Дома-2» Виктория Боня 10 лет винила себя в смерти годовалого брата

Тогда Боня отнесла братика маме, которая в тот момент как раз спала. Будущая телезнаменитость даже подумать не могла, что мальчик сможет встать и выйти на балкон, откуда он и упал.

«Это был самый страшный день в моей жизни!», - со слезами на глазах призналась Виктория фанатам.

К слову, брат Бони сразу не умер и несколько минут еще дышал. Не стало малыша, когда врачи скорой помощи прибыли на место происшествия.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:03

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