Минтруд России предложил увеличить размер выплат при ликвидации предприятия





Законопроект предлагает работникам, с которыми предприятие расторгло сотрудничество из-за своей ликвидации, наступившей по каким-либо причинам, выплачивать выходное пособие. Размер последнего должен приравниваться к сумме, которую человек получил бы за два месяца своей работы. Сотрудникам, лишившемся заработка из-за прекращения функционирования организаций, расположенных на территории Крайнего Севера, а также местностях, которые приравнены к нему, выплачивать компенсацию в размере трехкратного среднего заработка.На сегодняшний день, при ликвидации предприятия россиянам выплачивают выходное пособие размером заработной платы, которую получал работник на предприятии за месяц. Также Трудовой кодекс РФ гарантирует выплаты на тот период, пока человек будет искать новое рабочее место. Размер таких выплат равен месячному заработку, а срок компенсации не превышает двух месяцев.