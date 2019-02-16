Минтруд России предложил увеличить размер выплат при ликвидации предприятия
Представители Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации выступили с предложением увеличить размер выплат, которые осуществляются после ликвидации предприятия. Соответствующий законопроект депутаты опубликовали на официальном портале для размещения нормативных правовых актов.
Законопроект предлагает работникам, с которыми предприятие расторгло сотрудничество из-за своей ликвидации, наступившей по каким-либо причинам, выплачивать выходное пособие. Размер последнего должен приравниваться к сумме, которую человек получил бы за два месяца своей работы. Сотрудникам, лишившемся заработка из-за прекращения функционирования организаций, расположенных на территории Крайнего Севера, а также местностях, которые приравнены к нему, выплачивать компенсацию в размере трехкратного среднего заработка.
На сегодняшний день, при ликвидации предприятия россиянам выплачивают выходное пособие размером заработной платы, которую получал работник на предприятии за месяц. Также Трудовой кодекс РФ гарантирует выплаты на тот период, пока человек будет искать новое рабочее место. Размер таких выплат равен месячному заработку, а срок компенсации не превышает двух месяцев.
Законопроект предлагает работникам, с которыми предприятие расторгло сотрудничество из-за своей ликвидации, наступившей по каким-либо причинам, выплачивать выходное пособие. Размер последнего должен приравниваться к сумме, которую человек получил бы за два месяца своей работы. Сотрудникам, лишившемся заработка из-за прекращения функционирования организаций, расположенных на территории Крайнего Севера, а также местностях, которые приравнены к нему, выплачивать компенсацию в размере трехкратного среднего заработка.
На сегодняшний день, при ликвидации предприятия россиянам выплачивают выходное пособие размером заработной платы, которую получал работник на предприятии за месяц. Также Трудовой кодекс РФ гарантирует выплаты на тот период, пока человек будет искать новое рабочее место. Размер таких выплат равен месячному заработку, а срок компенсации не превышает двух месяцев.
Экономика
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:57