В России стартовали испытания бронетранспортера БТ-3Ф





Впервые БТ-3Ф презентовали на ежегодном форуме «Армия – 2016», в описании указано, что он имеет возможность десантироваться с самолетов и без проблем перемещаться в воде. Кроме трех человек экипажа, «салон» БТ-3Ф вмещает еще около 14 военных.Что касается вооружения, то БТР получил пулемет 7,62 калибра с лазерным дальномером и дистанционным управлением. Весь боевой модуль установлен на крыше. На суше боевая машина способна развить скорость до 70 километров в час, а на воде - до 10, и это благодаря 500 лошадиным силам. Также Абдулов добавил, что завершение данных испытаний намечено на осень текущего года.