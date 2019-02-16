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В России стартовали испытания бронетранспортера БТ-3Ф

В России начали проводить испытания гусеничного бронетранспортера БТ-3Ф. По словам Сергея Абдулова, занимающего пост главного конструктора Специального конструкторского бюро машиностроения, новый танк заменит боевую машину МТ-ЛБ, которая сошла с конвейера еще при СССР.
В России стартовали испытания бронетранспортера БТ-3Ф

Впервые БТ-3Ф презентовали на ежегодном форуме «Армия – 2016», в описании указано, что он имеет возможность десантироваться с самолетов и без проблем перемещаться в воде. Кроме трех человек экипажа, «салон» БТ-3Ф вмещает еще около 14 военных.

Что касается вооружения, то БТР получил пулемет 7,62 калибра с лазерным дальномером и дистанционным управлением. Весь боевой модуль установлен на крыше. На суше боевая машина способна развить скорость до 70 километров в час, а на воде - до 10, и это благодаря 500 лошадиным силам. Также Абдулов добавил, что завершение данных испытаний намечено на осень текущего года.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:34

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