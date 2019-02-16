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Диетологи назвали 4 провоцирующие усталость привычки в питании

Диетологи назвали 4 привычки в питании, которые провоцируют усталость и нехватку энергии. Для активного образа жизни необходимо получать достаточно воды и витаминов.
Диетологи назвали 4 провоцирующие усталость привычки в питании

Американский диетолог Мелисса Майер рассказала о четырёх распространённых "грехах" в ежедневном питании, из-за которых уже в середине дня или даже утром люди валятся с ног от усталости. Часто нехватка энергии для активной деятельности обоснована несбалансированным рационом. Кислород в мышцы и мозг доставляет железо, без которого невозможно сохранять бодрость и эффективность. Следует добавить в своё меню блюда с мясом курицы, рыбой, говядиной, бобами, орехами, семечками и злаками.

Борясь с лишним весом, люди отказывают себе и в углеводах, в том числе сложных. Чтобы повысить трудоспособность, Майер рекомендует есть каши, цельнозерновой хлеб и макароны из твёрдых сортов пшеницы. Постоянные скачки прилива сил и усталости характерны для любителей сладкого, фастфуда и алкоголя.

В рационе обязательно должны присутствовать фрукты, овощи, белковые, молочные и цельнозерновые продукты. Наконец, недостаток воды приводит к головной боли, перепадам настроения и слабой концентрации.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:50

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