Диетологи назвали 4 провоцирующие усталость привычки в питании





Американский диетолог Мелисса Майер рассказала о четырёх распространённых "грехах" в ежедневном питании, из-за которых уже в середине дня или даже утром люди валятся с ног от усталости. Часто нехватка энергии для активной деятельности обоснована несбалансированным рационом. Кислород в мышцы и мозг доставляет железо, без которого невозможно сохранять бодрость и эффективность. Следует добавить в своё меню блюда с мясом курицы, рыбой, говядиной, бобами, орехами, семечками и злаками.Борясь с лишним весом, люди отказывают себе и в углеводах, в том числе сложных. Чтобы повысить трудоспособность, Майер рекомендует есть каши, цельнозерновой хлеб и макароны из твёрдых сортов пшеницы. Постоянные скачки прилива сил и усталости характерны для любителей сладкого, фастфуда и алкоголя.В рационе обязательно должны присутствовать фрукты, овощи, белковые, молочные и цельнозерновые продукты. Наконец, недостаток воды приводит к головной боли, перепадам настроения и слабой концентрации.