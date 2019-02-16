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Ксения Собчак прокомментировала шуточное «гей-признание» своего мужа

Экс-телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак прокомментировала шуточное высказывание своего супруга Максима Виторгана на счет его ориентации.
Ксения Собчак прокомментировала шуточное «гей-признание» своего мужа

Нужно отметить, что сделала Ксения Анатольевна это сухо и крайне кратко.

Наш ресурс уже писал о том, что на днях Виторган в шуточной форме признался в своей нетрадиционной ориентации. А сделал это Максим Эммануилович под свежей фотографией одного из своих коллег, на которой он запечатлен с оголенным торсом.

Стоит сказать, что комментарий российского актера поверг в шок многих интернет-пользователей. Невзирая на то, что он был шуточным, некоторые фолловеры восприняли слова Виторгана довольно серьезно. Отозвалась на комментарий Максима Эммануиловича и Ксения Анатольевна, которая разместила у себя на страничке в Telegram-канале новый пост.
Ксения Собчак прокомментировала шуточное «гей-признание» своего мужа

«Довела мужика», - написала скандально-известная тележурналистка.

К слову, к своему посту Собчак прикрепила и скриншот громкого заявления своего любимого супруга.

Сама же Ксения Анатольевна продолжает радовать своих поклонников романтическими публикациями. К примеру, несколько часов назад знаменитость разместила в личном инста-блоге фотографию, на которой продемонстрировала подписчикам свои танцевальные навыки.

Несмотря на то, что публикация меньше, чем за сутки набрала почти 40 тысяч лайков, недоброжелатели не упустили возможности в очередной раз нелицеприятно высказаться в адрес звезды.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:24

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