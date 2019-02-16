Ксения Собчак прокомментировала шуточное «гей-признание» своего мужа
Экс-телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак прокомментировала шуточное высказывание своего супруга Максима Виторгана на счет его ориентации.
Нужно отметить, что сделала Ксения Анатольевна это сухо и крайне кратко.
Наш ресурс уже писал о том, что на днях Виторган в шуточной форме признался в своей нетрадиционной ориентации. А сделал это Максим Эммануилович под свежей фотографией одного из своих коллег, на которой он запечатлен с оголенным торсом.
Стоит сказать, что комментарий российского актера поверг в шок многих интернет-пользователей. Невзирая на то, что он был шуточным, некоторые фолловеры восприняли слова Виторгана довольно серьезно. Отозвалась на комментарий Максима Эммануиловича и Ксения Анатольевна, которая разместила у себя на страничке в Telegram-канале новый пост.
К слову, к своему посту Собчак прикрепила и скриншот громкого заявления своего любимого супруга.
Сама же Ксения Анатольевна продолжает радовать своих поклонников романтическими публикациями. К примеру, несколько часов назад знаменитость разместила в личном инста-блоге фотографию, на которой продемонстрировала подписчикам свои танцевальные навыки.
Несмотря на то, что публикация меньше, чем за сутки набрала почти 40 тысяч лайков, недоброжелатели не упустили возможности в очередной раз нелицеприятно высказаться в адрес звезды.
Нужно отметить, что сделала Ксения Анатольевна это сухо и крайне кратко.
Наш ресурс уже писал о том, что на днях Виторган в шуточной форме признался в своей нетрадиционной ориентации. А сделал это Максим Эммануилович под свежей фотографией одного из своих коллег, на которой он запечатлен с оголенным торсом.
Стоит сказать, что комментарий российского актера поверг в шок многих интернет-пользователей. Невзирая на то, что он был шуточным, некоторые фолловеры восприняли слова Виторгана довольно серьезно. Отозвалась на комментарий Максима Эммануиловича и Ксения Анатольевна, которая разместила у себя на страничке в Telegram-канале новый пост.
«Довела мужика», - написала скандально-известная тележурналистка.
К слову, к своему посту Собчак прикрепила и скриншот громкого заявления своего любимого супруга.
Сама же Ксения Анатольевна продолжает радовать своих поклонников романтическими публикациями. К примеру, несколько часов назад знаменитость разместила в личном инста-блоге фотографию, на которой продемонстрировала подписчикам свои танцевальные навыки.
Несмотря на то, что публикация меньше, чем за сутки набрала почти 40 тысяч лайков, недоброжелатели не упустили возможности в очередной раз нелицеприятно высказаться в адрес звезды.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:24