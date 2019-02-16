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Частный самолет с Дженнифер Энистон и Кортни Кокс совершил аварийную посадку

Полет частного самолета, на борту которого находились мировые звезды Кортни Кокс и Дженнифер Энистон, мог закончиться трагедией. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку в калифорнийском аэропорту.
Частный самолет с Дженнифер Энистон и Кортни Кокс совершил аварийную посадку

Дженнифер Энистон в компании Кортни Кокс решила отправиться на известный мексиканский курорт, чтобы отпраздновать свой юбилей. Кроме актрис на борту судна были еще 12 человек. Сообщается, что утром 15 февраля воздушное судно вылетело из Лос-Анджелеса в Мексику. Однако только самолет набрал высоту, выяснилось, что возникла проблема с шасси. По предварительным данным, одно из колес во время взлета потерялось или лопнуло.

Экипаж, сделав в небе несколько кругов, благополучно посадил самолёт в калифорнийском аэропорту. Сейчас актрисы ожидают резервное воздушное судно, так как отказываться от путешествия не собираются.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:11

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