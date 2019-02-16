Apple планирует изменить цвет iPhone XS и XS Max спциально для Китая
Американская корпорация Apple планирует изменить цвет смартфонов iPhone XS и XS Max специально для китайского рынка. Мобильные устройства будут представлены в красном цвете и, вероятно, за пределами Китая появление таких модификаций не предусмотрено.
"Яблочная" компания готова отказаться от своих первоначальных концептов, разрабатывая отдельные вариации iPhone для рынков разных стран. Потребители Поднебесной смогут получить отдельную версию iPhone XS и XS Max с поддержкой двух SIM-карт, которая будет отличаться не аппаратной начинкой, а дизайном.
По информации источника, Apple представит для Китая красные модификации своего продукта. Интересно, что раньше за компанией из Купертино таких действий не замечалось, особенно по отношению только одного рынка.
Специалисты полагают: со временем новинки красного цвета могут появиться и в других странах. Цвет гаджетов получил название China Red. Известно, что серия мобильных устройств с "китайским" цветом появится в Поднебесной в конце февраля.
"Яблочная" компания готова отказаться от своих первоначальных концептов, разрабатывая отдельные вариации iPhone для рынков разных стран. Потребители Поднебесной смогут получить отдельную версию iPhone XS и XS Max с поддержкой двух SIM-карт, которая будет отличаться не аппаратной начинкой, а дизайном.
По информации источника, Apple представит для Китая красные модификации своего продукта. Интересно, что раньше за компанией из Купертино таких действий не замечалось, особенно по отношению только одного рынка.
Специалисты полагают: со временем новинки красного цвета могут появиться и в других странах. Цвет гаджетов получил название China Red. Известно, что серия мобильных устройств с "китайским" цветом появится в Поднебесной в конце февраля.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:42