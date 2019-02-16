Apple планирует изменить цвет iPhone XS и XS Max спциально для Китая





"Яблочная" компания готова отказаться от своих первоначальных концептов, разрабатывая отдельные вариации iPhone для рынков разных стран. Потребители Поднебесной смогут получить отдельную версию iPhone XS и XS Max с поддержкой двух SIM-карт, которая будет отличаться не аппаратной начинкой, а дизайном.По информации источника, Apple представит для Китая красные модификации своего продукта. Интересно, что раньше за компанией из Купертино таких действий не замечалось, особенно по отношению только одного рынка.Специалисты полагают: со временем новинки красного цвета могут появиться и в других странах. Цвет гаджетов получил название China Red. Известно, что серия мобильных устройств с "китайским" цветом появится в Поднебесной в конце февраля.