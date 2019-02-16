Телевизоры Huawei будут оснащены диагональю от 65 дюймов и поддержкой 4К и 8К





Эксперты утверждают, что производитель техники из Китая намерен приступить к выпуску двух линеек телевизоров: Honor и Huawei. Honor – это товар бюджетного варианта, все его технические характеристики будут отвечать цене продукта. Представители линейки Huawei планируют подняться до уровня премиум-сегмента потребительского рынка. Это значит, что диагональ данного телевизора будет равняться как минимум 65 дюймам. Устройства смогут поддерживать 4К и 8К, а также они получат полную совместимость с сетями нового поколения 5G. Считается, что такие возможности и характеристики телевизора способны сделать его неотъемлемой частью «умного» дома.Ожидается, что новинки поступят на потребительский рынок уже в этом году. Устройства модели Honor – весной, а премиум-серия - во второй половине года.