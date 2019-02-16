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Телевизоры Huawei будут оснащены диагональю от 65 дюймов и поддержкой 4К и 8К

Телевизоры китайского бренда Huawei разработчики оснастят диагональю размером не менее 65 дюймов, а также поддержкой 4К, 8К и 5G. В таком случае, свой продукт компания будет позиционировать как ТВ премиум-класса.
Телевизоры Huawei будут оснащены диагональю от 65 дюймов и поддержкой 4К и 8К

Эксперты утверждают, что производитель техники из Китая намерен приступить к выпуску двух линеек телевизоров: Honor и Huawei. Honor – это товар бюджетного варианта, все его технические характеристики будут отвечать цене продукта. Представители линейки Huawei планируют подняться до уровня премиум-сегмента потребительского рынка. Это значит, что диагональ данного телевизора будет равняться как минимум 65 дюймам. Устройства смогут поддерживать 4К и 8К, а также они получат полную совместимость с сетями нового поколения 5G. Считается, что такие возможности и характеристики телевизора способны сделать его неотъемлемой частью «умного» дома.

Ожидается, что новинки поступят на потребительский рынок уже в этом году. Устройства модели Honor – весной, а премиум-серия - во второй половине года.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:22

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