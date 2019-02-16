Поединок между Мэттом Митрионом и Сергеем Харитоновым признали несостоявшимся из-за удара в пах





Харитонов был не в состоянии продолжать бой, после чего боец был госпитализирован в местную клинику. В интервью Сергей заявил, что очень ждал этого поединка и сейчас просто разочарован. По словам отечественного боксера, он уверен на сто процентов, что нанесенный удар американца является случайностью. Спортсмен подчеркнул, что Митрион собирался провести сложный удар - внутренний «low kick», однако не смог попасть.При этом судьи отметили, что спортсмен из США не хотел травмировать своего соперника. Стоит напомнить, что Харитонов принимал участие в 34 боях(6 поражений). Митрион провел 19 боксерских поединков (6 поражений).