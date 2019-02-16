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Поединок между Мэттом Митрионом и Сергеем Харитоновым признали несостоявшимся из-за удара в пах

Бой, проведённый в рамках чемпионата Bellator 215 в городе Анкасвилл, в котором сражался отечественный боец MMA Сергей Харитонов против американского боксера Мэтта Митрион, назван судьями несостоявшимся. Это произошло из-за того, что на 12-й секунде боксерского поединка спортсмен из США нанес россиянину прямой удар в пах.
Поединок между Мэттом Митрионом и Сергеем Харитоновым признали несостоявшимся из-за удара в пах

Харитонов был не в состоянии продолжать бой, после чего боец был госпитализирован в местную клинику. В интервью Сергей заявил, что очень ждал этого поединка и сейчас просто разочарован. По словам отечественного боксера, он уверен на сто процентов, что нанесенный удар американца является случайностью. Спортсмен подчеркнул, что Митрион собирался провести сложный удар - внутренний «low kick», однако не смог попасть.

При этом судьи отметили, что спортсмен из США не хотел травмировать своего соперника. Стоит напомнить, что Харитонов принимал участие в 34 боях(6 поражений). Митрион провел 19 боксерских поединков (6 поражений).



 
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Спорт
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:54

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