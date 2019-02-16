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Жительницу Великобритании полностью парализовало из-за бронхита

Жительницу Великобритании 47 лет полностью парализовало из-за перенесённого бронхита. В связи с иммунным ответом на болезнь у женщины развился синдром СГБ.
Жительницу Великобритании полностью парализовало из-за бронхита

В феврале прошлого года жительница Великобритании, переболевшая бронхитом, оказалась на несколько недель парализована. После приёма назначенных лекарств больная стала восстанавливаться от респираторного заболевания, однако столкнулась с осложнениями. Через месяц нервная система женщины начала работать неправильно. Тёплая вода казалась ей ледяной, а прохладный металл - раскалённым.

Сперва чувствительность потеряли пальцы рук, затем руки и ноги полностью. Лечащий врач выписал пациентке новые препараты, однако вскоре она потеряла способность ходить.

МРТ, рентген и анализ крови показали, что у британки развился синдром Гийена-Барре. Он возникает в связи с ответом иммунитета на лёгочную и кишечную инфекции, поражая нервную систему.

На амбулаторном лечении больная не была способна даже самостоятельно моргать и страдала паническими атаками. В реабилитационном центре англичанка восстанавливалась месяц, после чего в апреле 2018-го выздоровела.



 
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Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:10

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