Жительницу Великобритании полностью парализовало из-за бронхита





В феврале прошлого года жительница Великобритании, переболевшая бронхитом, оказалась на несколько недель парализована. После приёма назначенных лекарств больная стала восстанавливаться от респираторного заболевания, однако столкнулась с осложнениями. Через месяц нервная система женщины начала работать неправильно. Тёплая вода казалась ей ледяной, а прохладный металл - раскалённым.Сперва чувствительность потеряли пальцы рук, затем руки и ноги полностью. Лечащий врач выписал пациентке новые препараты, однако вскоре она потеряла способность ходить.МРТ, рентген и анализ крови показали, что у британки развился синдром Гийена-Барре. Он возникает в связи с ответом иммунитета на лёгочную и кишечную инфекции, поражая нервную систему.На амбулаторном лечении больная не была способна даже самостоятельно моргать и страдала паническими атаками. В реабилитационном центре англичанка восстанавливалась месяц, после чего в апреле 2018-го выздоровела.