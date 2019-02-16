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Айза Анохина заявила, что язык Алены Водонаевой ее "враг"

Экс-супруга популярного рэп-музыканта Гуфа – Айза Анохина прокомментировала интервью бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Алены Водонаевой, которое она на днях дала ведущей телешоу «Нежный редактор» Татьяне Мингалимовой.
Айза Анохина заявила, что язык Алены Водонаевой ее "враг"

Наш портал уже писал о том, что вчера в Интернете появился новый выпуск шоу «Нежный редактор», главной героиней которого стала многими любимая Алена Водонаева.

Во время беседы с Мингалимовой телезнаменитость высказалась не только о своем творении «Голая», но и о конфликте с ведущей телепроекта «Дом-2» Ксенией Бородиной, а также бывшей женой Гуфа Айзой Анохиной.

Более того, Водонаева заявила, что планирует отомстить Анохиной за ее предательство, только вот ждет для этого подходящего периода, ведь уверена, что «месть должна подаваться холодной».
Айза Анохина заявила, что язык Алены Водонаевой ее "враг"

Нужно сказать, что слова Алены довольно быстро распространились по социальным сетям. В результате интервью экс-звезды «Дома-2» довелось посмотреть и ее бывшей близкой подруге Айзе. Выяснилось, что Анохину очень разгневали слова Водонаевой.
Айза Анохина заявила, что язык Алены Водонаевой ее "враг"

Айза мгновенно отреагировала на интервью Алены и разместила у себя на страничке в Instagram пост, в котором довольно резко высказалась в адрес Водонаевой. Бывшая жена Гуфа не только обвинила телезнаменитость во вранье, но и заявила, что язык звезды «Дома-2» является ее же «врагом».

«Ты предала Ксюху, ты предала меня!», - написала Анохина в личном инста-блоге.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:16

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