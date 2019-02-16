«Ну, сказала, и сказала…что старый, что малый»: Юрий Лоза прокомментировал слова Ады Роговцевой об «изоляции» от россиян





Юрий Лоза в свою очередь, поспешил высказать свое мнение касательно слов Народной артистки СССР и рекомендует слова Ады Роговцевой не принимать серьезно, ведь она уже «старенькая» (актрисе 81 год). Не нужно выносить тему на обсуждение, если об этом говорит пожилой человек, с таких людей и спрашивать нечего. «Ну, сказала, и сказала…что старый, что малый», - подытожил музыкант.Ада Роговцева заявила, что народ России всегда относился к украинцам снисходительно и считал их хуже себя. Ее саму «спасло» то, что у нее было хорошее произношение русского языка, а иначе она не смогла бы там работать. Далее она высказалась и об отношении россиян к Крыму и Севастополю, считающими их русскими. Невозможно их переговорить или переучить думать иначе, и лучший выход – просто изолироваться от этого народа.Высказывание украинской актрисы не оставило в стороне пользователей Интернета, свое негативное отношение к ее словам высказали оба народа. Многие посоветовали ей не лезть в тему политики. Кто-то напомнил ей, что именно Советский народ принес ей огромную популярность. Нужно чувствовать грань между культурой и гнилой политикой.