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Эксперты рассказали о правильном выборе растительного масла

Кулинарные эксперты посоветовали самый оптимальный способ выбора растительного масла. Он связан с большим наличием в добавке калорий.
Эксперты рассказали о правильном выборе растительного масла

Поскольку растительное масло является здоровой альтернативой маргарину и сливочному маслу, оно содержит не более 15 граммов общего жира в столовой ложке и около 115-120 калорий. Все виды кулинарных масел вроде оливкового или арахисового подходят и для заправки блюд, и для придания аромата. Если добавка сгустится в холодильнике, её стоит некоторое время придержать при температуре 17-23 градуса.

В случае приготовления мяса тоже следует воспользоваться маслами: к примеру, с повышенной температурой дымообразования – сафлоровое. Для кондитерских изделий идеально подойдет легкое масло, содержащее малое количество насыщенных жиров, подытожили эксперты.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 10:50

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