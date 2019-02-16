Эксперты рассказали о правильном выборе растительного масла





Поскольку растительное масло является здоровой альтернативой маргарину и сливочному маслу, оно содержит не более 15 граммов общего жира в столовой ложке и около 115-120 калорий. Все виды кулинарных масел вроде оливкового или арахисового подходят и для заправки блюд, и для придания аромата. Если добавка сгустится в холодильнике, её стоит некоторое время придержать при температуре 17-23 градуса.В случае приготовления мяса тоже следует воспользоваться маслами: к примеру, с повышенной температурой дымообразования – сафлоровое. Для кондитерских изделий идеально подойдет легкое масло, содержащее малое количество насыщенных жиров, подытожили эксперты.