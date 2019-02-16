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Xiaomi Mi 9 претендует на рекорд рейтинга производительности AnTuTu

Смартфон модели Mi 9 от китайского производителя Xiaomi стал главным претендентом, способным установить рекорд в рейтинге производительности AnTuTu. Данной информацией с потребительской аудиторией поделился глава компании разработчика Лэй Цзюнем, разместив пост на своей странице в социальной сети Weibo.
Xiaomi Mi 9 претендует на рекорд рейтинга производительности AnTuTu

В публикации Лэй Цзюнема отмечается, что мобильный телефон Xiaomi Mi 9 насчитывает 387 851 балл в программе для тестирования производительности устройств AnTuTu. Данный результат превышает показатель предыдущего рекордсмена смартфона Lenovo Z5 Pro GT на 15 тысяч балов.

Глава Xiaomi сообщил, что бренд тесно сотрудничает с компанией Qualcomm. Mi 9 функционирует на базе однокристальной системы этого производителя. Этот факт является ключевым в высокой производительности девайса.

Лэй Цзюмен также рассказал о том, что в 2017 году приступил к работе совместный центр двух компаний, который занимается исследованиями и разработками в сфере технологий.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:30

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