Xiaomi Mi 9 претендует на рекорд рейтинга производительности AnTuTu





В публикации Лэй Цзюнема отмечается, что мобильный телефон Xiaomi Mi 9 насчитывает 387 851 балл в программе для тестирования производительности устройств AnTuTu. Данный результат превышает показатель предыдущего рекордсмена смартфона Lenovo Z5 Pro GT на 15 тысяч балов.Глава Xiaomi сообщил, что бренд тесно сотрудничает с компанией Qualcomm. Mi 9 функционирует на базе однокристальной системы этого производителя. Этот факт является ключевым в высокой производительности девайса.Лэй Цзюмен также рассказал о том, что в 2017 году приступил к работе совместный центр двух компаний, который занимается исследованиями и разработками в сфере технологий.