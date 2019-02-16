Кристина Асмус показала фанатам откровенное фото в ванной
Супруга юмориста Гарика Харламова, российская кинозвезда Кристина Асмус недавно порадовала фанатов новой яркой публикацией. В Instagram-блоге актриса показала откровенное фото, сделанное в ванной.
30-летняя Асмус старается не делиться с общественностью интимными снимками или подробностями личной жизни. Но в этот раз на личной странице звезды в Instagram появился кадр эротического характера. На снимке видно как артистка позирует перед объективом, сидя в ванной обнаженной. В комментарии к снимку жена Гарика Харламова попросила поклонников найти восемь отличий.
Подписчики Кристины Асмус высоко оценили обнаженное фото кумира, однако отличий найти не смогли, зато написали множество положительных отзывов о внешности актрисы: "Супер красиво и сексуально", "Кристина, шикарная фигура", "А с чем сравнивать?", "Ты помолодела?", "Смелые фото", "Ножки прекрасные", "Шикарная", "Крутая", "Отличий от чего?", "Сногсшибательно".
30-летняя Асмус старается не делиться с общественностью интимными снимками или подробностями личной жизни. Но в этот раз на личной странице звезды в Instagram появился кадр эротического характера. На снимке видно как артистка позирует перед объективом, сидя в ванной обнаженной. В комментарии к снимку жена Гарика Харламова попросила поклонников найти восемь отличий.
Подписчики Кристины Асмус высоко оценили обнаженное фото кумира, однако отличий найти не смогли, зато написали множество положительных отзывов о внешности актрисы: "Супер красиво и сексуально", "Кристина, шикарная фигура", "А с чем сравнивать?", "Ты помолодела?", "Смелые фото", "Ножки прекрасные", "Шикарная", "Крутая", "Отличий от чего?", "Сногсшибательно".
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:06