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Кристина Асмус показала фанатам откровенное фото в ванной

Супруга юмориста Гарика Харламова, российская кинозвезда Кристина Асмус недавно порадовала фанатов новой яркой публикацией. В Instagram-блоге актриса показала откровенное фото, сделанное в ванной.
Кристина Асмус показала фанатам откровенное фото в ванной

30-летняя Асмус старается не делиться с общественностью интимными снимками или подробностями личной жизни. Но в этот раз на личной странице звезды в Instagram появился кадр эротического характера. На снимке видно как артистка позирует перед объективом, сидя в ванной обнаженной. В комментарии к снимку жена Гарика Харламова попросила поклонников найти восемь отличий.
Кристина Асмус показала фанатам откровенное фото в ванной

Подписчики Кристины Асмус высоко оценили обнаженное фото кумира, однако отличий найти не смогли, зато написали множество положительных отзывов о внешности актрисы: "Супер красиво и сексуально", "Кристина, шикарная фигура", "А с чем сравнивать?", "Ты помолодела?", "Смелые фото", "Ножки прекрасные", "Шикарная", "Крутая", "Отличий от чего?", "Сногсшибательно".



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:06

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