АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Сети опубликовали чертежи патента складного iPhone
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

Анастасия Решетова показала в Instagram выдающийся бюст на снимке в бикини

Подруга Тимати впечатлила подписчиков в Instagram выдающимся бюстом в бикини. В кадр попал и сам возлюбленный Анастасии Решетовой.
Анастасия Решетова показала в Instagram выдающийся бюст на снимке в бикини

Девушка рэпера Тимати поделилась на своей странице в соцсети очередным эротическим снимком в купальнике. На переднем плане Решетова показала идеальную фигуру с большим бюстом, а на заднем - бойфренда, смотрящего в смартфон. Поклонники модели удивились, как Тимати может сидеть в интернете в присутствии такой сногсшибательной девушки.

Другие комментаторы по выдающимся формам Решетовой заподозрили её в беременности. Впрочем, намёков на предстоящее создание семьи с возлюбленной певец по-прежнему не даёт.

Не поздравил он модель и с Днём Валентина. Вместо роскошных букетов и дорогих подарков Решетова выложила в блог пост о том, что не празднует 14 февраля.

"Мне кажется, что не нужен повод говорить о своих чувствах и показывать их своей половинке. Во-вторых, сам Святой Валентин, в честь кого утверждён праздник, был канонизирован католиками, а их у нас в стране всего 3 процента", - объяснила знаменитость.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России стартовали испытания
Ксения Собчак прокомментировала
Телевизоры Huawei будут оснащены
Айза Анохина заявила, что язык Алены
Частный самолет с Дженнифер Энистон и
Жительницу Великобритании полностью
Кристина Асмус показала фанатам
Анастасия Решетова показала в Instagram
Поединок между Мэттом Митрионом и
Эксперты рассказали о правильном выборе
Елена Малышева рассказала о тяжелой
«Ну, сказала, и сказала…что старый, что
Xiaomi Mi 9 претендует на рекорд
Виктория Лопырёва назвала
В Сети опубликовали чертежи патента
Владимир Соловьев напомнил о войне
Сергей Шнуров опубликовал стихотворение
Эксперты сравнили Porsche Macan и
В Сети появилось видео с испытаний
Chevrolet eCopo Camaro Electric
Ученые смогли разгадать тайну полярного
Ученые: Астероид Оумуамуа имеет форму
Моника Беллуччи опубликовала в
Chevrolet Caprice собрали под заказ из
Ученые нашли «потерянную» материю во
Лена Ленина и Надежда Ангарская из
Смартфон Redmi Note 7 Pro будет
Ученые: Первые симптомы болезни
Владимир Кузьмин признался, что
Эксперты составили рейтинг
Просмотреть все новости