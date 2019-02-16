Анастасия Решетова показала в Instagram выдающийся бюст на снимке в бикини

"Мне кажется, что не нужен повод говорить о своих чувствах и показывать их своей половинке. Во-вторых, сам Святой Валентин, в честь кого утверждён праздник, был канонизирован католиками, а их у нас в стране всего 3 процента", - объяснила знаменитость.

Девушка рэпера Тимати поделилась на своей странице в соцсети очередным эротическим снимком в купальнике. На переднем плане Решетова показала идеальную фигуру с большим бюстом, а на заднем - бойфренда, смотрящего в смартфон. Поклонники модели удивились, как Тимати может сидеть в интернете в присутствии такой сногсшибательной девушки.Другие комментаторы по выдающимся формам Решетовой заподозрили её в беременности. Впрочем, намёков на предстоящее создание семьи с возлюбленной певец по-прежнему не даёт.Не поздравил он модель и с Днём Валентина. Вместо роскошных букетов и дорогих подарков Решетова выложила в блог пост о том, что не празднует 14 февраля.