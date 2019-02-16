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Владимир Соловьев напомнил о войне обвинившему Россию в агрессивности Шультессу

Владимир Соловьев дал комментарий заявлению немецкого специалиста Феликса Шультесса касательно агрессивности России. Телевизионный ведущий напомнил Германии про начатую ею войну, а также страшные последствия.
Владимир Соловьев напомнил о войне обвинившему Россию в агрессивности Шультессу

Феликса Шультесса пригласили на телепрограмму «Кто против?». Специалист в эфире заявил, что российское государство в эпоху Ельцина было спокойным и флегматичным. На сегодняшний день Россия показывает открытую агрессию. Перевооружение Российской Федерации произошло за последние двенадцать лет. Когда Советский Союз распался, Латвия, а также Литва ощущали страх, вследствие чего попросили у НАТО поддержки.

Соловьев заявил Феликсу Шультессу, что он, будучи немцем, не может рассказывать россиянам о страхе. Он заметил, что Россия не стала бомбить Восточную Германию и ушла из страны. По его словам, немецкое государство было инициатором двух воин, неся ужас в чужие земли. Соловьев удивляется, что Германия после этого хочет, чтобы ей Россия доверяла. Он отметил, что после объединения Западной и Восточной части государства, немцы обманули РФ, сделав шаг на встречу непосредственно НАТО.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:11

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