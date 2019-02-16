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Елена Малышева рассказала о тяжелой болезни отца Василия Шабунина

Знаменитая отечественная телезвезда Елена Малышева недавно посетила YouTube-шоу "Gazlive" рэпера Басты. Звезда рассказала о своем отношении к эвтаназии, а также тяжелой болезни отца Василия Шабунина.

Елена Малышева рассказала о тяжелой болезни отца Василия Шабунина

Ведущая телепрограмм "Жить здорово!" и "Здоровье"сообщила Василию Вакуленко о том, как ее родитель, в свое время занимающий должность главврача одной из больниц Кемерово, страдал от болезни Альцгеймера, разрушающей его здоровье. Диагноз Василию Шабунину поставили в 2000 году. Елена Малышева вспомнила, что отец не мог находиться один в общественных местах из-за дезориентированности в пространстве.

В 2005 году родитель телезвезды пропал возле метро "Чеховская". Мужчина взял такси и обратился к водителю с просьбой отвезти его в Кемерово. Автомобилист заметил, что человек не отдает отчет собственным действиям и отвез отца артистки в одно из отделений вневедомственной охраны. Там связались с Еленой Малышевой и рассказали ей о произошедшем.
Елена Малышева рассказала о тяжелой болезни отца Василия Шабунина

В гостях у Басты знаменитость ответила на вопрос об эвтаназии, заявив, что такими процедурами должны заниматься только медицинские специалисты. По мнению профессора, важно, чтобы родитель мог жить в любом состоянии, и, не узнавая, мог обнять близкого человека, для которого он очень дорог. Елена Малышева призналась: на эту тему ей очень тяжело говорить.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:40

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