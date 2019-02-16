Елена Малышева рассказала о тяжелой болезни отца Василия Шабунина





Ведущая телепрограмм "Жить здорово!" и "Здоровье"сообщила Василию Вакуленко о том, как ее родитель, в свое время занимающий должность главврача одной из больниц Кемерово, страдал от болезни Альцгеймера, разрушающей его здоровье. Диагноз Василию Шабунину поставили в 2000 году. Елена Малышева вспомнила, что отец не мог находиться один в общественных местах из-за дезориентированности в пространстве.В 2005 году родитель телезвезды пропал возле метро "Чеховская". Мужчина взял такси и обратился к водителю с просьбой отвезти его в Кемерово. Автомобилист заметил, что человек не отдает отчет собственным действиям и отвез отца артистки в одно из отделений вневедомственной охраны. Там связались с Еленой Малышевой и рассказали ей о произошедшем.В гостях у Басты знаменитость ответила на вопрос об эвтаназии, заявив, что такими процедурами должны заниматься только медицинские специалисты. По мнению профессора, важно, чтобы родитель мог жить в любом состоянии, и, не узнавая, мог обнять близкого человека, для которого он очень дорог. Елена Малышева призналась: на эту тему ей очень тяжело говорить.